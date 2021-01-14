iPhone12棄指紋改人臉辨識更好用？ 網噓爆：障礙一堆

蘋果手機自上市以來，有亮麗的外觀又十分耐用。加上蘋果公司不斷推陳出新，即便上市超過10年，依然穩坐手機品牌龍頭，擁有許多死忠粉絲。過去的iPhone有指紋辨識，不用打密碼就能開啟手機，隨著新產品不斷推出，較新型的iPhone開始使用更高科技的人臉辨識。一名網友日前在網路上發文提出「iPhone沒有指紋辨識真的好用嗎？」表示因疫情戴口罩應該很難隨時用臉部辨識，希望有人能幫忙解答。

一名女網友日前在PTT上發文表示自己近期從安卓系統手機轉用蘋果手機，卻猛然想到iPhone 12沒有指紋辨識而是改用人臉辨識，讓她直呼「戴口罩很難用Face ID吧，還要輸入密碼才能解鎖。再來就是一堆銀行密碼，用指紋辨識就很方便呀。但是為什麼要拔掉這個功能呢」，並在文後詢問網友沒有指紋辨識的iPhone是否好用？大家是怎麼習慣現在的人臉辨識呢？

此文一出，網一面倒批評人臉辨識十分難用，認為指紋較好，「戴口罩只要蓋高於人中長度的一半就會無法辨識，要打密碼」，「難用到爆 apple pay一定要失敗兩次後才可以輸密碼」，「指紋辨識仍然比較方便」，「指紋好用多了，但沒得選啊新手機就沒這功能」，「Face ID的一直要拔口罩不然就得按密碼超難用」，「Face ID還有很廢的一點是辨識完還是自己手去滑才能開」，「FACE ID超爛，眼鏡拿掉跟黑暗中都不能解鎖」，「超難用，都想換回舊iPhone啦」，「 Face ID 是2020網路票選最蠢發明你不知道」，「指紋真的方便，半夜起床要開手機不用開燈，臉部辨識就不行」。

然而也有少部分人認為臉部辨識更方便又好用，「好用阿」，「 Face ID的想法其實很好，是因為遇到疫情才變得不便」，「Face ID很好用啊，不用任何額外動作就解鎖」，「沒口罩前 Face ID真的屌打所有」。