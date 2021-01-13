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Qualcomm揭曉第二代3D聲波感測元件 協助三星加速螢幕下指紋辨識

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Qualcomm並未參與此次CES 2021，但依然選擇在此時公布推出第二代3D聲波感測元件，透過8mm x 8mm面積設計增加指紋感應識別範圍，同時相比前一代產品不僅面積增加77%，更能藉由擷取1.7倍指紋特徵，進而讓感應速度提升50%。

同時，由於一樣採用超音波技術作為感應識別基礎，因此即便手指沾濕也能正常完成識別，包含手指凸起、凹陷毛孔特徵都能正確識別，甚至也能應用在玻璃與金屬材質。

另外，由於第二代3D聲波感測元件厚度僅0.2mm，因此可以應用在更輕薄手機產品，甚至是螢幕更薄的OLED面板。

在此之前，Qualcomm已經與三星合作，多款手機如Galaxy S10系列、Galaxy Note 10系列，以及Galaxy S20系列與Galay Note 20系列均採用Qualcomm旗下3D聲波感測元件，藉此實現螢幕下指紋辨識功能，預期在接下來即將發表的Galaxy S21系列，同樣也會維持與Qualcomm合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 指紋辨識 Qualcomm

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