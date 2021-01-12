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vivo揭曉iQOO 7具體細節 將與BMW M Motorsport合作聯名設計版本
日前已經確認外型設計，並且確認搭載Qualcomm Snapdragonm 888處理器的iQOO 7，終於在今日 (1/11)公布具體細節，同時也確認與BMW M Motorsport合作聯名設計版本。
iQOO 7採用6.62吋、Full HD+解析度設計的開孔式AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，支援300Hz觸控回報率，同時也支援120W有線快充，並且搭配Snapdragonm 888處理器發揮更快運作效能，搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件規格，藉此讓整體操作反應速度更快。
其餘部分，則搭載4000mAh電池容量，配置1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及1300萬畫素人像與2倍長焦鏡頭，同時也加入包含希區考克風格變焦、峰值變焦、焦點瞬移功能。
而針對遊戲方面，iQOO 7更支援螢幕下雙控壓感設計，讓使用者能自訂左右操作區塊各自對應不同壓感對應動作。
建議售價部分，iQOO 7將會以人民幣3798元與4198元價格銷售，預計從即日起開放黑色與白色款式預購，而藍色款式則要等到1月15日。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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