快訊

未成年華麗告別：日本「成人式」轉大人的青春煩惱詩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

vivo揭曉iQOO 7具體細節 將與BMW M Motorsport合作聯名設計版本

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經確認外型設計，並且確認搭載Qualcomm Snapdragonm 888處理器的iQOO 7，終於在今日 (1/11)公布具體細節，同時也確認與BMW M Motorsport合作聯名設計版本。

iQOO 7採用6.62吋、Full HD+解析度設計的開孔式AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，支援300Hz觸控回報率，同時也支援120W有線快充，並且搭配Snapdragonm 888處理器發揮更快運作效能，搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件規格，藉此讓整體操作反應速度更快。

其餘部分，則搭載4000mAh電池容量，配置1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及1300萬畫素人像與2倍長焦鏡頭，同時也加入包含希區考克風格變焦、峰值變焦、焦點瞬移功能。

而針對遊戲方面，iQOO 7更支援螢幕下雙控壓感設計，讓使用者能自訂左右操作區塊各自對應不同壓感對應動作。

建議售價部分，iQOO 7將會以人民幣3798元與4198元價格銷售，預計從即日起開放黑色與白色款式預購，而藍色款式則要等到1月15日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 vivo BMW

延伸閱讀

避免處理器製程大幅落後 Intel近期可能公布對外尋求代工消息

刮刮樂「2000萬超級紅包」獎項出爐　二獎升級送192萬BMW X1！

ＢＭＷ車牌搶手！嘉義監理所網路標售39塊車牌進帳百萬

好料通通包起來 BMW X3、X4白金領航版全新登場

相關新聞

vivo揭曉iQOO 7具體細節 將與BMW M Motorsport合作聯名設計版本

日前已經確認外型設計，並且確認搭載Qualcomm Snapdragonm 888處理器的iQOO 7，終於在今日 (1/11)公布具體細節，同時也確認與BMW M Motorsport合作聯名設計版本。

包含Motorola One 5G Ace多款採親民價位設計的手機 於CES 2021亮相

在CES 2021期間，Motorola並未公布市場傳聞的新款螢幕可凹折手機，而是推出多款採親民價位設計的手機，例如支援5G連網功能的Motorola One 5G Ace，以及支援手寫筆操作的Moto G Stylus，另外也包含鎖定大眾市場的Moto G Play與新款大電量手機Moto G Power。

標榜超越同級手機效能、續航力 小米推出Redmi Note 9T及Redmi 9T

小米今日 (1/8)宣布推出定位中階手機與入門機種的兩款Redmi品牌新機，分別為Redmi Note 9T及Redmi 9T，兩者均對應雙SIM卡雙待功能，並且可藉由4x4 MIMO與天線分集技術，在人潮擁擠情況下依然可以維持訊號穩定連接。

iPhone 12成本曝光！研調機構：比前一代高21%

市場研究機構Counterpoint表示，由於iPhone 12配備5G等多項功能，因此成本比前一代的iPhone 11...

台灣人愛用iPhone？ 網爆：因為這「原因」

隨著時代進步，人手一支手機已是在正常不過的事情。而手機品牌的龍頭蘋果公司日前推出iphone12系列機款，立馬掀起民眾搶購，可見iPhone機款的受歡迎度。一名網友日前在網路上以標題「 iPhone普及度好多」，引發網友熱烈討論。

男子高空跳傘iPhone墜落12000呎 尋回竟還開機中

高空跳傘考驗膽量，美國有跳傘好手就在半空發生「罕見意外」，放於其口袋iPhone於半空突然跌出，從12000呎高空急墜至地面的沙漠。他安全著地後以「尋找我的iPhone」（Find my iPhone）程式找回手機，雖然螢幕已嚴重損毀猶如蜘蛛網，但驚喜的是手機竟未關機，再使用2周才「壽終正寢」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。