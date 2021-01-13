傳Apple將於4月發布AirPods Pro 2 和第三代iPhone SE

日本網站 Mac Otakara 從中國供應鏈取得最新的產品計畫，傳 Apple 蘋果正在開發新一代的 AirPods Pro 2 和 iPhone SE 第三代，預計將在 2021 年 4 月發表。

報導指出第二代 AirPods Pro 的「充電盒」將會有新設計，新的充電盒厚度 21mm、高度 46mm、寬度 54mm，而目前的充電盒高度 45.2mm、寬度 60.6mm；以尺寸來看，第二代 AirPods Pro 的充電盒確實有些不同，尤其是會更窄一點。

這次報導並沒有提到 AirPods Pro 或 iPhone SE 的細節設計，但先前彭博社記者 Mark Gurman 曾報導，Apple 蘋果的目標是透過取消從耳機底部的柄，希望第二代 AirPods Pro 看上去更加緊湊，只是目前還不清楚是否會實現這項目標。

Mark Gurman 表示，蘋果曾設計一款 Beta 測試版，耳機外型比較圓潤，整體風格類似於 Google Pixel Buds。

至於 iPhone SE 第三代，大多數傳聞都認為它的外型尺寸會比較大，搭載 5.5 吋或 6.1 吋顯示螢幕，知名天風國際證券分析師郭明錤的報告曾指出 iPhone SE 第三代會在 2021 年下半年推出。

不過，日本媒體 Mac Otakara 的消息卻與傳聞不同，認為 Apple 蘋果很可能會維持 4.7 吋螢幕設計，而且預計會在 2021 年 4 月推出。

只是…傳聞歸傳聞，就不知道 Apple 會不會如傳聞推出。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors