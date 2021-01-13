快訊

搶Apple Car大單！ 鴻海攜手吉利攻汽車代工

全面鎖國！日本政府禁止外國人入境 取消11國豁免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳Apple將於4月發布AirPods Pro 2 和第三代iPhone SE

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors
圖片及資料來源：MacRumors

日本網站 Mac Otakara 從中國供應鏈取得最新的產品計畫，傳 Apple 蘋果正在開發新一代的 AirPods Pro 2 和 iPhone SE 第三代，預計將在 2021 年 4 月發表。

報導指出第二代 AirPods Pro 的「充電盒」將會有新設計，新的充電盒厚度 21mm、高度 46mm、寬度 54mm，而目前的充電盒高度 45.2mm、寬度 60.6mm；以尺寸來看，第二代 AirPods Pro 的充電盒確實有些不同，尤其是會更窄一點。

這次報導並沒有提到 AirPods Pro 或 iPhone SE 的細節設計，但先前彭博社記者 Mark Gurman 曾報導，Apple 蘋果的目標是透過取消從耳機底部的柄，希望第二代 AirPods Pro 看上去更加緊湊，只是目前還不清楚是否會實現這項目標。

Mark Gurman 表示，蘋果曾設計一款 Beta 測試版，耳機外型比較圓潤，整體風格類似於 Google Pixel Buds。

至於 iPhone SE 第三代，大多數傳聞都認為它的外型尺寸會比較大，搭載 5.5 吋或 6.1 吋顯示螢幕，知名天風國際證券分析師郭明錤的報告曾指出 iPhone SE 第三代會在 2021 年下半年推出。

不過，日本媒體 Mac Otakara 的消息卻與傳聞不同，認為 Apple 蘋果很可能會維持 4.7 吋螢幕設計，而且預計會在 2021 年 4 月推出。

只是…傳聞歸傳聞，就不知道 Apple 會不會如傳聞推出。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors

日本 iPhone SE 蘋果 AirPods Pro

延伸閱讀

台灣人愛用iPhone？ 網爆：因為這「原因」

調查：iPhone 12銷售佳 果粉唯一不愛12 mini

郭明錤：Apple Glass和AirTag藍牙追蹤器今年有機會亮相

買iPhone 12退i8遭客服疑「貍貓換太子」 網神出黑歷史噓爆他

相關新聞

傳Apple將於4月發布AirPods Pro 2 和第三代iPhone SE

日本網站 Mac Otakara 從中國供應鏈取得最新的產品計畫，傳 Apple 蘋果正在開發新一代的 AirPods Pro 2 和 iPhone SE 第三代，預計將在 2021 年 4 月發表。

宏達電推出首款5G手機 「HTC Desire 21 pro 5G」

宏達電（2498）今（13）日發表Desire系列首款5G產品HTC Desire 21 pro 5G，為台灣市面上首支...

Qualcomm揭曉第二代3D聲波感測元件 協助三星加速螢幕下指紋辨識

雖然Qualcomm並未參與此次CES 2021，但依然選擇在此時公布推出第二代3D聲波感測元件，透過8mm x 8mm面積設計增加指紋感應識別範圍，同時相比前一代產品不僅面積增加77%，更能藉由擷取1.7倍指紋特徵，進而讓感應速度提升50%。

OPPO推Reno 5、Reno 5 Pro 力拚稱霸非蘋5G手機市場

OPPO今（12）日在台發表兩款全新5G旗艦機種OPPO Reno5、Reno5 Pro，分別採用高通S765G以及聯發...

台灣大：Amazing A32手機升級 並提供必要法律協助

對於日前傳出的Amazing A32手機資安事件，台灣大（3045）今（12）日表示，公司已積極處理「Amazing A...

貼牌手機遭暗植惡意程式 消基會呼籲政府加速資安認證

台灣大哥大所販售的AMAZING A32手機，日前發現製程中被暗中植入惡意程式，不知情的手機使用者可能變成詐騙集團的人頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。