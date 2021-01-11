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包含Motorola One 5G Ace多款採親民價位設計的手機 於CES 2021亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Motorola One 5G Ace
▲Motorola One 5G Ace

在CES 2021期間，Motorola並未公布市場傳聞的新款螢幕可凹折手機，而是推出多款採親民價位設計的手機，例如支援5G連網功能的Motorola One 5G Ace，以及支援手寫筆操作的Moto G Stylus，另外也包含鎖定大眾市場的Moto G Play與新款大電量手機Moto G Power。

Motorola One 5G Ace採用Qualcomm Snapdragon 750G處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，配置6.7吋、Full HD+解析度開孔螢幕，搭載支援15W快充的5000mAh電池電量，背面則搭載4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，建議售價則是399.99美元。

而支援手寫筆操作的Moto G Stylus，則採用6.8吋、Full HD+解析度螢幕，並且採用Snapdragon 678處理器，搭載4GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則為4000mAh。

▲Moto G Stylus
▲Moto G Stylus

新款Moto G Play，則是延續先前Moto G9 Play設計，但是採用Snapdragon 460處理器，配置3GB記憶體與32GB儲存容量，以及6.5吋Full HD+螢幕，並且配置5000mAh電池電量，相機則採用1300萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

至於搭載5000mAh電池電量的Moto G Power，則採用Snapdragon 662處理器，另外配置6.6吋Full HD+螢幕，相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，搭配200萬畫素景深鏡頭。

▲Moto G Play
▲Moto G Play

▲Moto G Power
▲Moto G Power

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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