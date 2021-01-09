標榜超越同級手機效能、續航力 小米推出Redmi Note 9T及Redmi 9T

小米今日 (1/8)宣布推出定位中階手機與入門機種的兩款Redmi品牌新機，分別為Redmi Note 9T及Redmi 9T，兩者均對應雙SIM卡雙待功能，並且可藉由4x4 MIMO與天線分集技術，在人潮擁擠情況下依然可以維持訊號穩定連接。

同時，小米標榜此次推出兩款新機在同級手機產品提供更高運算效能與電池續航表現。

其中，Redmi Note 9T搭載聯發科天璣800U處理器，支援5G+5G雙SIM卡雙待，並且搭載6.53吋、Full HD+ DotDisplay螢幕與Unibody 3D曲面機背設計，同時獲得Widevine L1和德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，搭載側邊指紋解鎖設計，電池容量則是5000mAh，支援18W快速充電，手機隨盒附上22.5W充電器。

而背面相機則採用4800萬像素AI三鏡頭設計，分別包含4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，並且搭載夜景模式、Pro+、RAW、HDR和人像模式等拍攝功能。

至於Redmi 9T同樣採用6.53吋、Full HD+螢幕設計，並且獲得Widevine L1和德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，搭載Qualcomm Snapdragon 662處理器，標榜能在產生更少熱能與耗電情況下發揮更高運算效能，並且搭配6000mAh電量對應全天候使用電力需求。

相機部分，則搭載4800萬像素AI四鏡頭，其中包含4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，同時提供全新電影相框功能，讓使用者可在無需編輯情況下，就能讓照片呈現電影質感，配合全新縮時攝影功能更可設定不同速度和持續時間，在無需使用數位單眼相機或其他專業相機的情況下，同樣拍攝出創意亮眼的縮時照片。

另外，Redmi 9T也支援雙卡設計，以及可透過micro SD記憶卡額外擴充高達512GB儲存空間，並且支援紅外線遙控功能。

Redmi Note 9T分別提供4GB記憶體+64GB儲存容量，以及4GB記憶體+128GB儲存容量兩種版本，售價分別為229歐元及269歐元。而Redmi 9T提供4GB記憶體+64GB儲存容量、4GB記憶體+128GB儲存容量，以及6GB記憶體+128GB儲存容量三種版本選擇，售價分別為159歐元、189歐元及199歐元。

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