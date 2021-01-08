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台灣人愛用iPhone？ 網爆：因為這「原因」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上發文詢問是否很多台灣人使用iPhone，引發熱議。圖／翻攝自蘋果官網
一名網友日前在網路上發文詢問是否很多台灣人使用iPhone，引發熱議。圖／翻攝自蘋果官網

隨著時代進步，人手一支手機已是在正常不過的事情。而手機品牌的龍頭蘋果公司日前推出iPhone12系列機款，立馬掀起民眾搶購，可見iPhone機款的受歡迎度。一名網友日前在網路上以標題「iPhone普及度好多」詢問台灣人是否愛用蘋果手機，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT女孩板上發文詢問是否很多台灣人使用iPhone，並透露「僅僅在一班公車上，『對面古意男用紅11、斜對面宅男用紅XR、車門旁潮男用黑12、坐旁邊中年女用8+、站車門前OL用12P、穿制服女學生用SE』」，光原PO在公車遇到的就有6名乘客使用蘋果旗下的手機，文中還提到，「候車亭的拿哀鳳比例更是過半，iPhone能見度根本超高，台灣是不是跟日本一樣，快被iPhone稱霸天下了，以上是在台北的觀察，其他縣市也是這樣嗎？」

許多網友在文章下方紛紛留言點出為何蘋果使用者眾多，主要是「耐用度」勝出，「就好用啊，哀鳳幾乎用不壞，一台可以用五年」、「有一點錢的人都會直接選最好的」、「一堆經濟普通的都在拿iPhone」、「潮、設計、順、耐用」、「大學生打工幾個月就賺到了」、「拿蘋果產品真的不代表甚麼，就好用耐用罷了」。更有網友點出更詳細的關鍵，「iPhone的cp值高，現在一支iPhone可以用5-6年，爸媽換新的，（舊機）可以傳給兒子或親戚或是朋友再傳給朋友，所以你才會在公車上看到各型號的iPhone，安卓淘汰要再傳給別人比較沒有」。

PTT 手機 iPhone

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