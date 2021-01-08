realme V15攜手《國家寶藏》 聯名打造特殊錦鯉配色

realme在稍早推出的新機realme V15裡採用特殊錦鯉配色，並且與中國綜藝節目《國家寶藏》聯名打造此款手機。

特殊錦鯉配色分別以紅黃藍三色交互渲染形成特殊設計，而realme也同步推出相對較低調的新月銀色與鏡湖藍色款式。

硬體部分，realme V15採用聯發科天璣800U處理器，搭載Full HD+解析度設計的6.4吋AMOLED螢幕，分別搭載螢幕下指紋辨識，以及開孔式的1600萬畫素視訊鏡頭，記憶體則提供6GB與8GB兩種規格，儲存容量則僅提供128GB單一規格，電池容量為4310mAh，支援50W有線快充。

至於背面相機則採用6400萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭，另外也搭配一顆200萬畫素微距鏡頭。

realme V15將從即日起率先在中國市場開放銷售，建議售價為人民幣1399元起跳，同時原廠盒裝會額外提供一組65W充電器。

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