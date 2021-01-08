傳榮耀開始打造使用Qualcomm新款處理器的5G連網手機
日前由Qualcomm證實已經著手與榮耀洽談合作，相關消息指出榮耀已經著手打造採用Qualcomm新款處理器的5G連網手機。
由於目前榮耀已經從華為體系拆分獨立，同時並未受到美國政府技術出口限制影響，因此預期能順利從Qualcomm取得新款處理器技術資源。
從日前榮耀執行長趙明對外說法，更透露榮耀未來也會推出高階旗艦手機產品，並且對比華為過去以來推出的P系列及Mate系列，意味榮耀未來在高階旗艦手機策略，有可能延續華為品牌作法。
不過，榮耀從華為體系拆分獨立後，美國政府目前仍未對此表態，因此也很難斷定未來發展是否同樣面臨受阻，或是像其他中國手機品牌「低調」行事。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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