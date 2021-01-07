HTC第二款更平價5G手機？Desire 21 Pro 5G諜照現蹤影

更平價的 HTC 5G 手機，今年有機會看到

HTC 在去年中推出了首款 5G 手機 U20 5G，並同步推出了中階機種 Desire 20 Pro，可惜的是 Desire 20 Pro 跟年底推出的升級版 Desire 20+ 並非 5G 手機。新的一年 HTC 有了 5G 新機消息！國外網友上傳了一組諜照，有可能就是 Desire 20 Pro 的後繼機種「 Desire 21 Pro 5G 」

照片中的 Desire 21 Pro 5G 的外觀是莓果綠色，跟 Desire 20 Pro 一樣都是斜條紋的設計，不過 Desire 21 Pro 5G 多了點編織感，算是蠻少見的設計。新機同樣搭載三鏡頭，預估最高可能是 4800 萬像素。另外 Desire 21 Pro 5G 是沒有背面實體指紋辨識的

正面來看螢幕維持挖孔設計，只是位置從左上移到了正中間。其它目前可從外觀得知的還有在機身側邊有電源整合側邊指紋辨識感應器，而 3.5mm 的耳機孔則被取消了

至於處理器的部分目前還無法確定會搭載聯發科或是高通的 5G 處理器。莫娜先前使用過 Desire 20 Pro 一陣子，最有感的就是超扯的電量，希望這點能在 Desire 21 Pro 5G 上好好保持，覺得有待加強的相機，希望在新機中可以看見進步。大家對於 Desire 21 Pro 5G 有什麼期許呢？

（新聞來源：slashleaks ）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》