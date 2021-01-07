小米不附充電器策略成功嗎？雷軍：早就想到了，不是抄蘋果

去（2020）年 12 月 28 日的「小米 11 新品發佈會」上，小米 CEO 雷軍宣布最新旗艦機「小米 11 標準版」將取消隨機附贈充電器，引起許多網友嘲諷是抄襲蘋果公司世界首創 iPhone12 系列不附贈充電頭；雷軍也在發佈會上提到，小米股價長達 2 年時間低於發行價，所幸在 2020 年 7 月回到發行價格。

小米

在發表會前兩天，去年 12 月 26 日雷軍就已在微博宣布，為「響應環保的號召，小米 11 取消隨機附送充電器」，附圖寫著「2021 輕裝上陣」表示不附充電器後，小米 11 的包裝將更輕薄。

雷軍並再度發文表示，「希望得到大家支持」。不過留言中的網友大多表示反對。

兩天後，雷軍在發布會上回應網友疑慮，說「蘋果取消充電器體現了環保，體現了社會責任，但一刀切的方式明顯過於粗暴。⋯⋯我們把選擇權交給用戶，讓用戶自主選擇是否需要充電器，讓用戶得到尊重。」

他揭曉了小米推出的方案是兩者並行，但統一價格：「小米 11 標準版」（不附充電器和傳輸線）和「小米 11 套裝版」（附 55W 充電器）售價都一樣是人民幣 3,999 元起。同時雷軍說，「希望擁有快充的同學們可以購買標準版支持環保。」

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而從小米公佈的數據來看，以「銷售額突破 15 億」換算，大約是賣出了 37 萬 5,000 台的小米 11，其中 20,000 人選擇了沒有充電器和傳輸線的標準版，等於在相同價格下「選擇環保」的使用者只有 5%。這個比例可以說是相當低，畢竟在智慧型手機發展成熟的現在，手上已有充電器的使用者想必佔大多數。

雷軍的小米 11 實驗證明，相同的價格，買家當然覺得「不要白不要」。小米公司認為，本次的策略昭示的是「小米為有需要的使用者免費提供充電器」，這個前提顯然是完全失敗的。

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雷軍直播強調：不是抄襲蘋果！

不過，雷軍近日特別在「小米直播間」開了直播，避而不談這個失策，僅僅針對網友在他個人的官方微博上各種花式嘲諷他抄襲蘋果 iPhone 12 不附充電頭來闢謠。

雷軍在直播中說，「不再標配充電器，五年前我就有這個願望，因為五年前我抽屜堆的全是充電器。一年前我們搬家到小米科技園，扔了好幾箱充電器，我覺得特別浪費，所以我就在想，我們的手機包裝盒能不能不帶充電器，如果你需要，你可以另外選購。

五年前我就有這樣的願望，而且在微博上發起了一個小討論，但是當時支持我的很少，我覺得時隔五年的今天，我終於把五年前的想法變成了現實，我覺得自己挺了不起的。

結果呢，這個消息一出來，反正一周前是被罵慘了的，所有的人都覺得好像我們在抄蘋果。我覺得不送個充電器有什麼好抄的，其實這個創意是我最先發起的。」

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有小米支持者翻出雷軍 2015 年 6 月 16 日在微博的發文，證明他的確早就有這個想法。

經過兩年多，小米股價終於達到雷軍發下的豪語

雷軍在去年底的小米 11 發布會上特別提到，「小米股價長達 2 年時間低於發行價，說實話比較丟人，讓我感到超級鬱悶，不過所幸在 2020 年 7 月，小米股價回到了發行價格，讓我免於愧對 17 塊錢買小米股票的所有支持的股東們。」

據悉，小米是在 2018 年 7 月 9 日以「小米集團」名義在香港交易所主機板掛牌上市，IPO 價格定在每股 17 港元。在小米上市首日，雷軍發出豪語說，要讓在上市首日買入的投資者賺 1 倍，但是其後股價在兩年間一直低於發行價。

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小米股價在 2020 年 3 月見底後，持續走揚，終於在今年 1 月 4 日超過發行價的兩倍（ 34 港元），最高點出現在 6 日，一度上攀至 35.60 港元，帶領小米公司市值一度突破 9,000 億港元。今（7）日至截稿為止，股價已回落至 31.8 港元。

《本文作者 蜜雅 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》