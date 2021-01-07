買iPhone 12退i8遭客服疑「貍貓換太子」 網神出黑歷史噓爆他

羅生門？一名網友在PTT系統版發文表示日前退貨一支全新未拆封的iPhone 12 Pro 128G、太平洋藍色款手機，不過幾天後他卻接到官方客服電話表示收到退貨卻是「iPhone 8 Plus」，但原PO卻認為客服語氣不佳，質疑他是在「狸貓換太子」、拿舊手機退貨，讓他憤而上網發文控訴。沒想到，此文一出卻被網友噓爆，認為根本是他自己作賊心虛。

原PO接到客服電話，客服先是向他確認退貨機種是「iPhone 8 Plus手機」，再詢問是否為本人將商品交給收取退貨的物流，原PO表示確認是親自交給物流時，客服再稱「有沒有可能是你的親友將商品放錯了」、「你說商品全新未拆封，封膜也未拆嗎？」接連提問讓原PO自認遭到質疑。

原PO斬釘截鐵的告訴客服，在包裝時有錄影，但被質疑將商品掉包讓人覺得很受傷，「你們這麼大一間公司，一開始就告知收到錯誤商品，為什麼不是先問有沒有錄影檔案可以提供參考，而是一開始就質疑我是錯誤的，用這個出發點來對談？」客服聽完原PO的一席話後表明並未質疑他，並先是致歉後再向他索取錄影檔案。此時，原PO認為客服應向官方後台確認狀況，「有錯誤再來索取錄影檔案」。

不過，此文一出卻被網友們噓爆，許多網友看完原PO的描述後，紛紛留言表示，「看完對話錄音覺得客服態度還好吧」、「也沒有一口咬定就是你故意調包，結果你自己一堆小劇場幹嘛？」、「沒對話截圖，沒影片，又只有單方說法，先拔草測風向」、「證據不敢拿出來 又不配合，付錢就是大爺嗎？」、「奧客新境界」、「坐等不方便的影片檔」、「置板凳，期待被告」、「不問你是要擲筊嗎？」、「有錄影幹嘛不給，玻璃心喔？」

還有網友神出原PO在PTT版上有多篇收購、販售iPhone手機的紀錄，讓網友們更加質疑原PO是否作賊心虛，而就在許多網友砲轟連連的狀況下，原PO也漸漸神隱不再出面回應。