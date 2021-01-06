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影／iPhone螢幕畫面「地震」苦主現蹤 網笑無解：我也母雞抖

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友才剛換了1個禮拜的12 mini手機螢幕畫面竟也會不斷晃動，有如「地震」一般，讓她相當困擾。圖為iPhone手機示意圖。 記者陳立儀攝影／報系資料照
一名女網友才剛換了1個禮拜的12 mini手機螢幕畫面竟也會不斷晃動，有如「地震」一般，讓她相當困擾。圖為iPhone手機示意圖。 記者陳立儀攝影／報系資料照

暈！一名女網友上網發文求救，表示她過去使用iPhone 6S時，手機螢幕畫面會出現搖晃、抖動的慘況，讓人看了直呼頭暈，如今才剛換1個禮拜的iPhone 12 mini居然也遭殃，讓她相當困擾。沒想到，貼文一出竟釣出更多受難網友，許多網友看了也無解，但對於不斷顫抖的畫面感到有趣，打趣笑回「我也母雞抖（音似粵語「不知道」）」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文貼出手機螢幕錄影畫面，表示手機畫面會上下左右搖晃，連桌面APP也會跟著晃動，原PO原以為是iPhone 6S舊機型的問題，但沒想到才換一個禮拜的12 mini新手機也有一樣讓人困擾的狀況。

原PO指出，為了排除狀況，不管她關閉手機的動態桌布，或是上網Google都找不到解決方法，「看它一直晃真的好煩躁」，因此想上網詢問網友該如何處理？沒想到，貼文下方釣出不少同樣遭殃的網友，網友們紛紛曬出自己的螢幕畫面，有的人是整個畫面背景晃動，有的人則是數字紅點晃動，畫面看久都容易讓人頭暈目眩。

許多網友看了也無解紛紛留言表示，「母雞抖」、「天氣太冷，在抖」、「冷到發抖」、「手機地震」、「音浪太強，不晃會掉到地上」、「沒事，它們只是有點緊張而已」。

也有內行網友透露，「我之前手機也會，查到是觸控或是機板有問題，建議送去公司檢修會比較好」、「針對蘋果所有『趴帶』問題，我一律強制關機，快又有效」、「蘋果內建相機APP點進去，照相模式也是一直震動，連後面鏡頭都會抖動的話，大概相機模組壞掉」。

Apple iPhone 爆怨公社

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