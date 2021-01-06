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iOS再等等？中國電信「量子技術加密」通話服務 更換SIM卡就能使用

聯合新聞網 / 楊又肇

中國電信宣布推出以量子技術加密的通話服務，並且從即日起開放中國境內民眾申辦。

依照說明，此項名為「量子密話」的服務，是以量子技術加密方式打造，分別是與國盾量子及紫光國微合作，使用者必須更換量子安全通話SIM卡，搭配下載天翼量子安全通話App，即可在各款Android手機使用，無須更換原本手機門號或使用手機款式 (目前無法用於iPhone)。

運作原理則是透過量子技術產生的隨機碼與金鑰，並且將通話內容進行加密，整個過程僅發話者與收話者能聽見雙方通話內容，即便通話內容透過其他方式擷取，少了用於比對的隨機碼或金鑰，依然無法順利判讀。

此項技術在去年11月就已經透過天翼智能生態博覽會展出，當時是以華為、中興市售手機進行改造，並且可讓使用者選擇以量子技術加密通話，或是僅以一般形式通話，而目前作法則僅需讓使用者更換SIM卡，即可在一般Android手機使用以量子技術加密的通話服務。

除了將量子技術應用在加密通訊服務，目前全球多數業者如IBM、Intel、微軟、亞馬遜、Google等也開始投入量子運算技術發展，而中國企業自然也已經跟進佈局量子技術應用，例如過去就已經發射第一顆量子科學實驗衛星「墨子號」，並且計畫將量子技術廣泛應用在各類網路安全與通訊領域，甚至未來也預期透過量子技術改變既有需要大量運算效力的需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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