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最不希望繼續的2021手機趨勢？ 不附充電器竟不是第一名

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 12系列。歐新社
蘋果iPhone 12系列。歐新社

科技媒體《Gsmarena》近日以「最不希望的2021手機趨勢」進行網路民調，結果出爐後，「主打快充減少電池容量」、「拿掉附贈充電器」分別位居第三、第二名；令人意外的是，最多人不滿的是「無用的相機模組」。可見各家手機廠商為追求拍照品質，不斷增加機背鏡頭和感應器的數量，已經開始讓使用者反感。

根據《Gsmarena》報導，「無用的相機模組」中包括深度感應器、AI感應器、微距鏡頭...等等。這些裝置對手機功能的提升不明顯，卻容易讓整體手機外觀看起來更加笨重，可能是網友不愛的原因。而「拿掉充電器」獲得第二高票並不意外，在蘋果帶頭打響第一槍後，就已經引起網友們熱烈討論，在其他廠商迅速跟進的情況下，恐怕也會是難以逆轉的潮流之一。

另外隨著需求功能越來越多，手機裡需要塞進更多不同硬體，手機被迫將電池的空間縮小，取而代之的是把充電的速度加快，但對使用者來說，與其增加充電速度，讓手機續航提升、不用太頻繁充電可能更為實在。

除了前面提到的三個趨勢以外，其他網友票選討厭的趨勢分別是「缺少小尺寸的平價手機」、「望遠鏡頭被拿掉」、「外殼使用塑膠材質」。

手機 快速充電

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