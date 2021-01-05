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加入5G連網功能、以三星8nm製程打造 Qualcomm揭曉Snapdragon 480處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將推出結合5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器後，Qualcomm終於宣布整合Snapdragon X51 5G連網數據晶片的Snapdragon 480處理器，並且確認同樣以三星8nm製程技術生產，同時也意味在Snapdragon 400系列處理器開始導入更小製程設計。

Snapdragon 480處理器是以2組Arm Cortex-A76 CPU與6組Cortex-A55 CPU，構成「2+6」核心配置的Kryo 460 CPU設計，最高運作時脈為2.0GHz，並且搭配Adreno 619 GPU。

本身設計主要定位在Snapdragon 460處理器後繼產品，不僅在效能作明顯提升，更整合Snapdragon X51 5G連網數據晶片，分別對應6GHz以下頻段與毫米波連接功能，並且支援SA獨立組網與NSA非獨立組網連接模式，同時更對應TDD、FDD與動態頻譜共享 (DSS)功能，另外也支援多組SIM卡連接設計。

其他部分，則包含支援120Hz畫面更新率、Full HD+顯示解析度，另外也對應Wi-Fi 6、串流遊戲最佳化、畫面提升功能，以及GPU驅動程式更新設計，並且支援QC 4.0+電池快充技術。

人工智慧應用部分，Snapdragon 480處理器同樣對應Snapdragon AIE運算引擎，標榜在人工智慧運算效能約可提升70%，並且支援Google Assistant等數位助理服務隨時喚醒設計。

相機功能方面，則對應最多三組影像處理器，最高支援6400萬畫素相機鏡頭設計，錄影功能則支援1080p@60FPS、以720p@30FPS同時對應三組鏡頭拍攝，或是720p@120FPS慢動作拍攝功能。

依照Qualcomm說明，Snapdragon 480處理器將會在今年第一季內用於市售產品，包含HMD Global、一加 (OnePlus)與OPPO都會藉由此款處理器推出新款手機。

而隨著Snapdragon 480處理器問世，更意味更多入門手機也會加入5G連網功能，將使5G連網手機產品價格再往下帶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G Qualcomm

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