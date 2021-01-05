Galaxy S21 Ultra使用的S Pen 不可收納在機身必須搭配保護殼
先前透露Galaxy S21系列新機外觀之後，德國網站WinFuture再次透露疑似配合Galaxy S21 Ultra使用的S Pen手寫筆，以及對應Galaxy S21 Ultra使用的翻頁保護殼外觀，甚至間接證實手寫筆並不會像Galaxy Note系列可收納在手機機身內，僅能配合翻頁保護殼收納。
以目前曝光消息顯示，只有Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen應用功能，但並不會像Galaxy Note系列額外在機身增加可收納S Pen的機構設計，而是讓使用者將S Pen作為手機配件使用，並且搭配新款翻頁保護殼收納。
因此在新款翻頁保護殼設計裡，整體寬度會稍微寬一些，以利使用者收納S Pen。另外，新款翻頁保護殼也增加蓋上時可讓螢幕顯示時間等資訊的視窗設計，方便使用者隨時檢視即時資訊內容。
至於此次以選購配件提供的S Pen，預期配合應用在Galaxy S21 Ultra的顯示面板提供壓感手寫筆觸，同時也能透過內建加速感應元件對應筆勢操作，或是透過藍牙連接對應遠端內容播放及相機功能操作。
類似設計，三星先前其實已經應用在旗下平板裝置，或是特定筆電機種，讓使用者能透過S Pen對應便利的手寫功能。此次將S Pen應用功能帶到Galaxy S系列手機，更顯示三星計畫將S Pen應用功能帶到更多旗艦手機。
而先前有不少市場看法認為三星未來將終止更新Galaxy Note系列手機，並且將更新主力放在年度旗艦手機Galaxy S系列，以及螢幕可凹折手機Galaxy Z系列，甚至計畫將S Pen應用功能帶到更多手機產品。
在近期傳出消息裡，幾乎已經證實Galaxy S21 Ultra將加入支援S Pen，但Galaxy S21與Galaxy S21+則並未加入支援，預期將使產品定位區隔更為明顯。
三星計畫在1月14日舉辦Galaxy Unpacked發表會活動，預計會公布旗艦手機Galaxy S21系列，以及新款高階耳機Galaxy Buds Pro，另外同樣有不少傳聞的藍牙定位裝置Galaxy SmartTag也會在近期內揭曉。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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