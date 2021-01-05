OtterBox新款iPhone 12系列保護殼動眼看 防護強度達美國軍規標準三倍

過去針對iPhone系列機種推出多款防摔保護殼，同時也逐年改良原本笨重、厚實外觀設計的OtterBox，同樣針對iPhone 12系列打造全新系列保護殼配件，筆者此次取得版本為新款Symmetry+、同為Symmetry系列的OTTER+POP，以及隸屬Lifeproof系列的WĀKE款式保護殼進行簡單體驗。

在新款Symmetry系列保護殼設計裡，OtterBox採用美國軍規防護MIL-STD-810G 516.6測試標準3倍以上強度設計，藉此標榜其保護殼抗摔能力，此外也強調針對5G連網需求進行最佳化，讓裝上保護殼的手機不會因此產生訊號衰退情況。

整體設計中，OtterBox也強調新款保護殼採全新輕薄形式打造，相比過往保護殼採用更能讓使用者接受的厚度及重量設計，而在螢幕邊緣防護部分也透過全包覆設計，避免螢幕邊原因衝擊而產生碎裂，並且強調讓使用者更容易將裝上保護殼的手機直接插入衣褲口袋，不會因為保護殼妨礙抽取使用。

不過，即便OtterBox標榜容易拆換，筆者在使用過程依然面臨必須費力才能將手機塞進保護殼內，或是用力將手機從保護殼推出，顯示OtterBox保護殼有相當高的密合效果，在不慎掉落時才能確保手機不會因為衝擊力道，造成從保護殼內噴飛情況。

但從另一方面來看，其實也代表使用者不容易拆換保護殼，或是在拆換過程必須小心避免手機滑落，或是過度用力造成螢幕損傷等問題。

此次體驗的新款Symmetry+保護殼，在外觀維持低調設計，並且在首部經常持握部分以橡膠材質披覆，藉此增加抓握力道。而在此次保護殼內側，新款Symmetry+也加入對應MagSafe磁吸設計，讓安裝保護殼的iPhone 12系列機種也能順利對應蘋果MagSafe磁吸無線充電器吸附充電。

而WĀKE款式保護殼則標榜保護海洋環境設計理念，不僅在保護殼背面採用波浪概念設計造型，本身更採用85%源自海洋回收塑膠材質製作，同時標榜每賣出一款WĀKE款式保護殼，就會向海洋保育機構捐助1美元，藉此達成環保與保育援助目標。

跟Symmetry+保護殼一樣，WĀKE款式保護殼也採用輕薄設計，並且對應2英尺垂直高度摔落防護，本身材質更可回收重複利用。不過，相較Symmetry+保護殼提供較全面包覆保護效果，WĀKE款式保護殼在底部則採摟空設計，因此整體防護性相對少了一些。

至於背面加上泡泡騷握把設計的OTTER+POP保護殼，同樣採用全包覆設計，因此可讓手機被充分保護，但可能會因為背面泡泡騷握把設計而犧牲無線充電功能，除非手動將泡泡騷握把拆卸，只是這樣的使用模式就顯得有些麻煩。

泡泡騷握把除了可拉出讓使用者更方便抓住手機，更可當作手機支架使用，讓使用者能將手機穩穩放在桌上，方便隨時追劇。

目前OtterBox新款保護殼系列已經在市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》