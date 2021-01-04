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三星確定在1月14日舉辦Unpacked活動 預計揭曉Galaxy S21系列

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有不少傳聞之後，三星終於確認將在CES 2021展期最後一天，也就是美國東岸時間1月14日上午10點 (台灣時間1月14日晚間11點)舉辦Unpacked 2021活動。另外，在活動邀請函上也出現疑似日前曝光新機相機模組設計圖像，顯示此次預計揭曉產品確實就是傳聞許久的Galaxy S21系列。

而在三星邀請函中，更強調希望提供每天史詩般的體驗，意味此次新機將會帶來全新使用模式。而如果沒意外的話，或許將會如三星日前暗示般整合Galaxy Note系列機種使用體驗，甚至也會在高階機種加入S Pen應用功能。

在先前消息裡，三星預期會推出標準款Galaxy S21、強化版Galaxy S21+，以及定位旗艦等級的Galaxy S21 Ultra，預期也會公布新款高階耳機Galaxy Buds Pro，或許也會同步揭曉新款藍牙定位裝置Galaxy SmartTag。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NCC

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