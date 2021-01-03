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小米11確定將由小米執行長雷軍 擔任為期一個月的代言人

聯合新聞網 / 楊又肇

在宣布推出小米11的同時，小米也確認同步推出「雷軍簽名特別版」，而隨後更確定將由小米創辦人暨執行長雷軍擔任小米11產品代言人。

依照雷軍說明，此項作法是小米市場部呼應米粉們的請求，同時將先以一個月時間試用，藉此測試水溫。

同時相關廣告照也會在中國北京首都國際機場T3航站大樓入口處，以巨幅廣告形式呈現，藉此吸引旅客觀看目光，並且讓小米11有更大宣傳效益。

過去小米曾找來不少藝人擔任代言，例如2016年曾找來吳秀波、劉詩詩、劉昊然代言紅米Pro，同年也曾找來梁朝偉擔任小米Note 2代言人，在2017年更找來吳亦凡擔任小米手機品牌代言人，分別代言小米5X、小米Note 3、小米6X、小米8、小米Max 3，至於在2019年至2020年期間則由王源擔任品牌代言人，分別代言小米9、小米CC9 Pro。

此次由雷軍擔任品牌代言人，一方面不僅是雷軍經常透過微博與米粉「近距離」互動，同時也在小米每一款產品發表時擔任主講人，因此這次擔任小米11產品代言人相當適合。

不過，對於非米粉的用戶而言，這樣的代言角色安排是否能發揮實際效益，其實就很難說，但也凸顯小米對於米粉敲碗期望的重視。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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