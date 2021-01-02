「A new Galaxy awaits」三星未公開影片暗示新機名就是Galaxy S21

在三星美國YouTube頻道中，出現一個設定為不公開，同時以「A new Galaxy awaits」為稱的影片內容，其中不僅回顧過往三星曾推出的Galaxy S系列旗艦手機，最後更從「2020」數字跳轉為「2021」，顯示下一款旗艦手機名稱就是市場傳聞的Galaxy S21。

除了三星美國YouTube頻道影片，稍早也有疑似三星發表會活動邀請函圖像內容曝光，而目前發表會時間更傳出將選在格林威治時間1月14日下午3點，換算為台灣時間則是1月14日晚間11點。

同時，預期三星將會公布搭載Exynos 2100處理器設計的旗艦手機Galaxy S21之外，還會同步揭曉定位高階耳機產品的Galaxy Buds Pro。至於Exynos 2100處理器細節，則預計會在1月12日當天對外揭曉。

由於今年初的CES 2021全面改為線上形式舉辦，因此三星方面顯然希望能藉此吸引更多市場關注，進而將年度旗艦手機發表時間再次提前，藉此爭取更多話題焦點。

三星已經開始在美國境內宣傳新機預購及舊換新活動，同時更有不少消息指稱此次新機將會加入支援S Pen功能，因此也呼應日前市場傳聞三星準備取消Galaxy Note系列機種設計，僅保留Galaxy S系列與Galaxy Z Flip系列。

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