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華為申請螢幕修補技術專利 透過外部設備輔助識別刮痕位置

聯合新聞網 / 楊又肇

華為近期申請技術專利，將使手機螢幕可透過外部設備輔助進行修復

與過往LG G Flex在螢幕採用特殊塗層，在受到一般輕微刮傷情況下可自行修復的情況不同，華為所申請的技術專利是描述藉由外部設備輔助檢測手機螢幕上的刮痕，並且透過在刮痕位置塗佈修補材質，同時在外層披覆一層薄膜，讓修補材質順利硬化，之後再將披覆薄膜移除，即可完成手機螢幕修補。

而修補材質成分為35%-45%的丙烯酸酯、50%-60%的環氧樹脂、2%-3%的催化劑，以及2%-3%的助固劑，另外在塗佈過程也會透過紫外線光加速修補材質凝固。

此項技術專利是在去年6月20日提出，直到今年12月22日才被中國國家知識產權局對外公布，同時就專利描述來看，此項技術有可能用於產線或售後維修需求，主要針對輕微的螢幕表面刮痕進行修復，但若是更明顯的刮傷，甚至是碎裂情況，顯然無法透過此方式進行修補，而必須更換螢幕元件。

雖然隨著手機螢幕尺寸持續增大，使用者通常購買新手機時也會選擇貼膜避免螢幕刮傷，但難免還是會有造成螢幕些微刮傷情況，因此華為此項技術專利有可能會成為未來通路服務項目之一，讓使用者在貼膜以前進行螢幕表面刮痕檢視，並且做好螢幕表面修補之後，再進行貼模，避免刮痕在貼膜底層變得更加顯眼。

不過，目前華為並未說明此項技術是否會實際應用在消費市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 修復 紫外線

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