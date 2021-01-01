vivo確認iQOO 7系列將搭載Snapdragon 888處理器 1月上旬正式亮相

揭曉X60系列售價，同時預告搭載Snapdragon 888處理器機種將於2021年1月亮相後，vivo很快地確認將在2021年1月11日揭曉全新iQOO 7系列機種。

全新iQOO 7系列機種將會是vivo第一款採用Snapdragon 888處理器的手機產品，同時也會搭載LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，並且將搭載先前用於iQOO 5 Pro的120W有線快充設計，將可在15分鐘內將手機電量充滿。

另外，vivo也確認iQOO 7系列機種將區分標準款與Pro版本，前者預期採用全平面螢幕，而後者則會搭載雙側曲面螢幕設計。

具體細節則要等到後續才會完全公布，建議售價則預期會在人民幣4000元上下。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》