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三星活動邀請函內容曝光 Galaxy S21系列將在台灣1/14晚間11點揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

印度網站MySmartPrice取得聲稱為三星正式活動邀請函內容，同時更透露預計在2021年1月14日舉辦的新機發表活動時間，將會在格林威治時間下午三點，換算為台灣時間則是1月14日晚間11點。

若以時間點來看，確實與過往三星新機發表時間相同，而從聲稱為三星正式活動邀請函內容來看，三星此次推出的Galaxy S21系列主打功能依舊會聚焦在相機拍攝，其中更可能著重遠距拍攝清晰與穩定表現，另外圖像則可能是傳聞將同步揭曉的高階耳機Galaxy Buds Pro所對應聲音效果，預期與更真實音場表現有關。

目前三星尚未證實新機是否如傳聞在1月14日揭曉，但預期會在正式對外揭曉新款處理器Exynos 2100系列之後，才會正式確定新機發表時間。

三星已經開始在美國境內宣傳新機預購及舊換新活動，同時更有不少消息指稱此次新機將會加入支援S Pen功能，因此也呼應日前市場傳聞三星準備取消Galaxy Note系列機種設計，僅保留Galaxy S系列與Galaxy Z Flip系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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