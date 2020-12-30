Google Pixel超廣角鏡頭天文模式無預警被拔？靠這方法找回來

Google旗下Pixel系列手機，其中一項強打的性能便是低光源的夜拍功能。不過有網友發現按照以往操作方式想觸發「超廣角天文模式」卻毫無反應，赫然發現原來已在某次更新當中默默被取消。而Google官方至今還沒有相關回應。

當Pixel使用者將手機朝向上方拍攝夜景並靜止不動時，可以觸發天文攝影功能，此時相機會將曝光時間拉長以便拍攝星空。不過約在11月推出更新之後，就有網友發現超廣角鏡頭無法再啟用天文攝影模式，僅能改以一般的廣角鏡頭的開啟。在官方的說明當中，也加註了一項「重要事項」，即「在 Pixel 4a (5G) 和 Pixel 5 上，天文攝影功能支援的縮放比例為大於或等於 1x」，換言之確定無法再以超廣角鏡頭開啟天文模式了。

不少網友都納悶為何突然拿掉這項功能，「改這個不知道做什麼」、「我覺得有點鳥」、「我剛才試了才發現」。由於Google Camera是從8.1版本開始移除，有網友便靈機一動降成舊版軟體，讓超廣角天文模式順利回歸。

即使網友們議論紛紛，但Google官方目前還沒有為此事件說明。有部分人猜測，可能是由於超廣角天文模式成像不夠完美，常伴隨明顯雜訊以及色調偏綠等狀況，因此才突然無預警式的拔掉此項功能。