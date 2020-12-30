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vivo公布X60系列售價 預告搭載Snapdragon 888處理器機種明年1月亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認新機名稱就是X60，並且證實搭載第二代微雲台及三星Exynos 1080處理器，更與蔡司合作光學鏡頭模組之後，vivo稍早也確認X60系列將從即日起開放中國市場預購，並且將在2021年1月8日開放銷售，其中標準版售價將從人民幣3498元起跳，而X60 Pro則將以人民幣4498元價格銷售。

此外，vivo也預告預計明年初還會進一步揭曉更高階的X60 Pro+，將會加入採用Qualcomm Snapdragon 888處理器

依照設計來看，X60系列主要還是延續先前X50系列機種設計，在X60 Pro螢幕設計採用6.56吋、雙側曲面設計的AMOLED螢幕，並且以COP封裝技術實現極窄邊框設計，另外也進一步壓縮內部空間，放置4300mAh電池電量，同時讓機身厚度維持在7.59mm、178公克，甚至X60更讓機身厚度降低至7.36mm。

兩者均採用中間置頂的開孔視訊鏡頭設計，機身背面則採用緞面AG玻璃工藝設計，透過霧面處理玻璃增加觸感，並且降低刮傷機率，並且區分原力、微光、華彩三款配色。

而背面與蔡司合作鏡頭模組部分，則是藉由ALD奈米晶鍍膜工藝，藉此符合蔡司T*鍍膜等級要求，同時也將相機鏡頭採用鏡片數量增加，並且升級非球面鏡片，進而降低光線折射，更進一步提昇影像校正效果。

鏡頭規格部分，則分別採用4800萬畫素、f/1.48光圈與第二代微雲台設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素、50mm焦距的人像鏡頭，另外也配置1300萬畫素、120度的超廣角鏡頭，以及800萬畫素、支援5倍光學變焦與最高支援60倍混合變焦的潛望式遠距鏡頭。

硬體規格方面，X60系列將會推出8GB記憶體＋128GB儲存容量、8GB記憶體＋256GB儲存容量、12GB記憶體＋256GB儲存容量三種組合，X60預計以人民幣3498元起跳，而X60 Pro則將以人民幣4498元價格銷售，預計從即日起開放預購，正式上市時間則是明年1月8日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 vivo 蔡司

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