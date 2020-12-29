小米11取消附充電器玩假的！雷軍「虛晃一槍」將街頭叫賣話術玩到極致

在小米新十年的第一款旗艦小米11發佈前，雷軍在微博上宣布，小米11將開始「不配充電器」，主要是為了環保。這被不少網友吐槽，認為小米先前才笑蘋果不附充電器，現在自己跳出來「真香」。並且認為是「真減配假環保」。

而在小米11發佈會現場上，雷軍「虛晃一槍」，宣佈小米11標準版包裝內將不再標配充電器的同時，之後又立刻來發表了一個套裝版。這個「套裝版」與「標準版」兩者的差別就在於一個有附獨立包裝的55瓦GaN氮化鎵充電器，另一個沒有。而兩者的售價一模一樣。

這個消息一出來，一下子，在一些直播發佈會的平台上，網友的彈幕立刻從前一秒的「罵罵罵」變成了「罵早了」，而小米在喜獲熱搜行銷了一把的同時，巧妙地把環保這事「讓給了使用者來決定」。

講到取消充電器這件事，你不得不佩服雷軍的行銷頭腦，他可以說是將街頭常見的叫賣話術，發展到一個新的高度。

在目前部分手機廠商宣布說要取消附贈充電器之後，所有的消費者很少站在環保這一邊，主要還是在罵的居多。畢竟，手機廠商是否有因為取消充電器而把手機的售價降低，消費者無法知悉。但是他們看到的明擺的就是包裝比過去變薄了、附贈的東西少一個。「真減配假環保」的罵聲也就出來了。

雷軍一開始宣布「為了環保」取消充電器，網路上也是這樣的風向。然後他等到醞釀到一段時間，發佈會的現場再來給你一個「套裝版」，多了一個充電器，但價格不變。所有累積不滿情緒的那些酸民，頓時就覺得風向變了，開始給他拍拍手。

試著想想，同樣是這兩個東西，同樣的價格的「套裝版」跟「標準版」，如果雷軍是一開始先發表「套裝版」小米11，然後再跟你說：「如果你想要響應環保，我們另外還有準備一款標準版，把充電器拿掉，但是很抱歉，你還是要付同樣的價錢給我。」聽到這些話，你會有什麼反應？

你一定是覺得雷軍頭殼壞掉，對他罵說：「把充電器拿掉，你應該要把錢退給我吧？」

對吧？

就是這麼簡單的資訊先後順序的揭露，雷軍在消費者的心中一下子就從頭殼壞掉，升級變成良心老闆。

這種話術在街頭的叫賣常常見到，也根本就是「朝三暮四」給猴子幾根香蕉故事的重現。但事實證明，老方法還是最有用。

不過這次「標準版」跟「套裝版」相同售價，很明顯只是小米一方面想要試水溫、另一方面處於過渡期的一種作法。所謂的「套裝版」就只是將兩個獨立的產品包在一起賣，而非真的有一個套裝版的包裝。下次發表新手機，恐怕就不會有「套裝版」的推出，到時就是真的「真減配假環保」了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》