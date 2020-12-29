三星在美國開放預購「下一款新機」 預告Galaxy S21系列準備亮相

三星目前已經在美國地區透過Samsung Shop App預告新款手機即將推出消息，預期就是即將在1月14日亮相的Galaxy S21系列。

目前此項通知僅透過美國境內使用的Samsung Shop App向消費者發送，同時也未說明即將推出新機名稱，以及預計推出日期等細節。

不過，若消費者點按預約，並且留下電子郵件等資訊，即可獲得60美元新機配件購買折價金，甚至也針對Samsung Shop App使用者額外提供10美元折價金。此外，消費者也能選擇以舊換新、最高折抵700美元價格方案購機，以及透過Samsung Pay、Amazon Pay或PayPal等方式支付購機費用。

三星預計會在明年1月14日正式揭曉Galaxy S21系列，同時在1月12日也預期會先公布Exynos 2100處理器規格細節，但是否會在1月6日的預覽活動透露Galaxy S21系列機種設計，目前還無法確認。而除了揭曉Galaxy S21系列，預期三星也會同步公布新款加入全新主動降噪功能的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro。

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