首發Snapdragon 888的小米11揭曉！1月1日首賣 55W快充、1億800萬畫素廣角鏡頭

日前預告將首發搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，同時也確認取消隨附USB充電器的小米11，終於正式宣布推出消息，並且確認從12月28日晚間10點開放中國市場率先預購，預計在2021年1月1日凌晨12點開放銷售。而在先前透露消息中，小米也著手討論準備將此款旗艦手機引進台灣市場。

不過，此次推出的小米11並未如市場預期額外推出Pro規格版本，而是區分AG玻璃版，以及素皮版本，前者提供白色、藍色與黑色三種基本配色，後者則提供煙紫色與卡其色。

首發搭載Snapdragon 888處理器

硬體規格方面，小米11採用2K+ (3200x1440)解析度設計的6.81吋四面曲面全尺寸AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與480Hz觸控反應率，同時也對應1500 nits亮度表現，並且對應JNCD 0.38色彩精準表現，更搭配小米自行研發的色彩校準演算法，讓螢幕顯色效果更準確。

此外，小米11也跟進採用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃保護螢幕，先前已經率先用於三星推出的高階旗艦手機Galaxy Note 20系列，機身則維持8.06mm厚度與196公克重量，手機採用螢幕下指紋辨識方式解鎖，並且加入可量測心率設計。

除了搭載Snapdragon 888處理器，小米11更搭載對應3200MHz運作時脈的LPDDR5記憶體，以及UFS 3.1儲存元件，搭配VC液冷立體散熱系統，藉此確保處理器效能可完整發揮。

加入55W電池快充，有線、無線都充很快

而在電池部分則採用4600mAh電量設計，支援Mi Turbo Charge三重快充系統，分別能以有線形式進行55W快充，在45分鐘內即可將電池充滿，同時也能透過進入量產階段的50W無線快充技術，讓小米11可在53分鐘內完成充電。

其他部分，則包含搭載Harman Kardon調校的立體聲擴音喇叭，並且支援智慧場景識別，依照不同環境調整最佳聲音輸出效果，另外也支援同時與連組藍牙耳機連結，以及包含紅外線遙控器模擬功能、雙頻GPS設計與多功能NFC設計，讓使用者依然可以銜接過往小米手機使用體驗。

至於相機設計部分，則是在主相機採用1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配使用1/1.33吋感光元件、支援光學防震，以及4組像素合併拍攝功能，另外則搭配1300萬畫素、123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素、50mm長焦鏡頭，而前方以開孔形式配置的視訊鏡頭則是2000萬畫素。

在錄影功能則加入超級夜景演算法，讓夜間錄影也能拍出明亮景象，此外更加入更多電影色調風格濾鏡，其中更由數字王國客製調色，讓使用者能輕易拍出驚悚大師希區考克製作電影風格，或是凍結時間形式的靜止特效，另外也能透過一鍵拍攝多組分身與被攝者逐漸合體的特殊視覺效果。

MIUI 12.5、MIUI+同步更新

隨著小米11推出，小米也同步揭曉全新MIUI 12.5操作介面，標榜以業界最高規格打造隱私防護設計，同時也進一步強化動畫效果、虛擬觸覺效果，並且針對系統運作最佳化，其中更藉由將系統底層重新編寫，讓特定運作場景的記憶體佔用率降低20%，更使App在系統背景佔用記憶體比例下降32%，同時讓系統耗電量減少17%，桌布佈景耗電量更減少高達40%，讓手機電池能有更長續航時間，另外也強調除了特定系統層級的App如通話功能、簡訊等，其餘App都能移除。

小米更計畫透過此次同步亮相的MIUI+功能，將能讓Android與Windows作業系統無縫連動，藉此縮減手機與筆電協同應用隔閡。

推出「雷軍簽名特別版」

此次推出的小米11總計區分8GB記憶體+128GB儲存容量版本、8GB記憶體+256GB儲存容量版本與12GB記憶體+256GB儲存容量版本三種組合，並且區分AG玻璃版及素皮版本，其中又各自區分提供白色、藍色與黑色三種基本配色，以及煙紫色與卡其色。

針對此次小米11原廠盒裝不再提供USB充電器，小米提出的解決方案除了在手機內加入更快充電技術，更在小米11套裝版額外提供以GaN氮化鎵技術打造的55W充電器，同時也強調讓消費者自行決定是否包含充電器版本。

建議售價方面，小米11預計以人民幣3999元、4299元與4699元價格銷售，預計在12月28日晚間10點開放預購，並且在2021年1月1日凌晨12點透過小米商城、小米之家、小米有品、京東、天貓、蘇寧易購、小米授權通路等管道開放銷售。

同時，小米更宣布額外推出「雷軍簽名特別版」設計的特殊款小米11，採用以波浪為靈感的3D紋理玻璃設計，在手機背面印有雷軍簽名，搭配時尚外盒包裝作為限量款式，並且採用12GB記憶體+256GB儲存容量配置組合，預計在2021年1月1日晚間8點由小米執行長雷軍透過抖音直播銷售，建議售價則為人民幣4699元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》