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Galaxy S21、Galaxy S21+硬體規格曝光 並未整合S Pen應用功能

聯合新聞網 / 楊又肇

除了日前曝光疑似Galaxy S21 Ultra的硬體規格細節後，WinFuture網站更進一步透露疑似Galaxy S21與Galaxy S21+硬體規格。

從規格來看，Galaxy S21與Galaxy S21+兩款手機都不支援S Pen應用，因此日前FCC認證文件提及加入支援S Pen設計機種，可能僅有Galaxy S21 Ultra會支援此項功能。此外，相較過去僅在最高階機種支援超寬頻技術 (UWB)，此次也會在定位主流機種的Galaxy S21+增加此項功能。

從目前顯示數據來看，Galaxy S21螢幕採用6.2吋、2400 x 1080解析度規格，Galaxy S21+螢幕則採用6.7吋、3200 x 1440解析度規格。顯示面板規格部分，包含Galaxy S21與Galaxy S21+都是採用三星Infinity-O Dynamic AMOLED 2X顯示面板，兩者均對應1300 nit亮度表現，以及60Hz或120Hz畫面更新率，同時整體畫素比Galaxy S20系列更低。

兩者都會採用三星Exynos 2100處理器，將採用1組運作時脈為2.9GHz的CPU，以及額外3組運作時脈為2.8GHz的CPU，搭配4組運作時脈為2.4GHz的CPU，藉此構成「1+3+4」三叢集設計架構，其中運作時脈為2.9GHz的CPU，預期採用與Arm合作的Cortex-X1 CPU設計。

除了三星Exynos 2100處理器，預期三星依然會採用Qualcomm處理器產品，但在新款Exynos 2100處理器也加入支援毫米波連接設計，有可能會使三星在Galaxy S21系列採用Qualcomm處理器的比重作調整。

記憶體則均配置8GB規格，並且提供128GB或256GB儲存容量，至於前置鏡頭則採用1000萬畫素、f/2.2光圈與80度角設計，背面主相機模組則分別採用1200萬畫素、f/1.8光圈、79度角及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配6400萬畫素、f/2.0光圈、76度角與光學防震設計的長焦鏡頭，另外搭載1200萬畫素、f/2.2光圈、120度角設計的超廣角鏡頭，並且支援3背混合光學變焦功能，錄影功能最高也支援8K格式。

電池容量方面，Galaxy S21採用4000mAh容量，Galaxy S21+則採用4800mAh，兩者均支援Qi無線充電與25W有線快充，機身重量分別是171公克與202公克。顏色部分，Galaxy S21預計推出灰、白、粉、紫四款配色，而Galaxy S21+則會提供銀、黑、紫三款配色。

三星預計會在明年1月14日正式揭曉Galaxy S21系列，同時在1月12日也預期會先公布Exynos 2100處理器規格細節，但是否會在1月6日的預覽活動透露Galaxy S21系列機種設計，目前還無法確認。而除了揭曉Galaxy S21系列，預期三星也會同步公布新款加入全新主動降噪功能的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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