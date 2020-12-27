快訊

6人登山隊單攻白姑大山5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

影／大安捷運站開槍男 擁槍自重囂張這次成落水狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPPO可能攜手時尚奢華品牌TOM FORD 合作尺寸更小的卷軸概念手機

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)
▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)

LetsGoDigital網站曝光一組OPPO尚未發表手機圖像，其中顯示OPPO有可能與時尚奢華品牌TOM FORD合作。

此款手機仍以概念機形式設計，並且同樣採用卷軸式設計，但與先前以左右拉伸形式設計不同，此款手機採用上下直向拉伸，同時機身也相對較小。

這樣的設計，顯然與三星推出的Galaxy Z Flip有類似想法，同樣是讓手機在不使用時，維持更小機身，當要使用時候才需要「恢復」成原本尺寸。

▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)
▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)

而選擇與TOM FORD合作，預期也是為了進一步吸引時尚市場，同時也藉由皮革、木質、布料等材質呈現時尚質感，另外在機身也加入隱藏式吊飾孔，讓使用者能佩掛吊飾，或是將手機配掛在身上。

目前仍無法確認OPPO是否計畫將此款概念手機變成實際商品，而TOM FORD也未證實是否與OPPO建立具體合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

OPPO公布Reno 5 Pro+上市資訊 揭曉「變色幻境」限定版

Ford Focus Active首度正式亮相 單一動力二車型曝光

OPPO攜手nendo打造「滑蓋」概念的螢幕可凹折手機

Ford愛車尾牙輕鬆辦 平日回廠最划算

相關新聞

OPPO可能攜手時尚奢華品牌TOM FORD 合作尺寸更小的卷軸概念手機

LetsGoDigital網站曝光一組OPPO尚未發表手機圖像，其中顯示OPPO有可能與時尚奢華品牌TOM FORD合作。

小米11跟進取消提供USB充電器 雷軍透露將會構思更合適方式滿足充電需求

日前以「輕裝上陣」形容即將發表的小米11，稍早由小米執行長雷軍證實也會取消附贈USB充電器，讓新機盒裝設計可以更輕薄。

一舉超越Qualcomm 聯發科在今年第三季躍居全球最大手機處理器供應商

依照市調機構Counterpoint統計報告顯示，聯發科在今年第三季成為全球最大手機處理器供應商，一舉超越市佔居高的Qualcomm，而原因除了順利爭奪入門5G連網裝置市場需求，同時也填補不少原本由華為旗下海思半導體的市佔比例。

跟隨蘋果！ 下周一發布的小米11也不附贈充電器

小米預計28日19時30分正式發布新款手機「小米11」，小米董事長雷軍今天在微博上宣布，為響應科技環保的號召，小米11將...

繼續使用Touch ID？蘋果仍可能推出大尺寸螢幕的新款iPhone SE

今年推出以iPhone 8為基礎打造的新款iPhone SE，並且接續推出小尺寸設計的iPhone 12 mini後，市場原本認為蘋果未來將會以iPhone 12 mini作為日後入門定位機種，但相關消息仍指稱蘋果計畫接續推出新款iPhone SE，並且有可能以iPhone 8 Plus作為設計基礎。

認證文件顯示Galaxy S21 Ultra將加入S Pen手寫應用功能

相關消息指稱，三星預計在1月14日正式揭曉的旗艦手機Galaxy S21系列確實將支援S Pen手寫筆功能。不過，有可能僅限頂規定為的Galaxy S21 Ultra支援此項設計。

華為揭曉全新nova 8系列 鎖定女性用戶強調美顏拍攝

繼4月下旬推出nova 7系列之後，華為再次宣布推出新款nova 8系列，同樣鎖定女性用戶族群，並且強調美顏拍攝效果。

手機不慎落海…釣客兩週後原地找回 網友直呼：奇蹟般重逢

成語「大海撈針」形容物品目標難尋，畢竟海水廣闊、流動性高，一旦什麼東西掉到海中，要找回來還真的不容易。不過最近卻有日本網友分享，表示他隨身物品掉到海中，竟又幸運失而復得的經驗。

5G網速輸了？中華電：路遙知馬力

Opensignal近日發布的5G用戶體驗報告中，拿到最多頻譜、砸了最多錢，扛著5G國家隊大旗的中華電信，竟然每個項目都...

【WSJ】5G前景看好 除了手機還有哪些應用？

美國聯邦通訊委員會（FCC）正在標售5G頻譜，業者競爭激烈；雖然5G無線網絡尚未完全建置好，要享受5G帶來的便利還要再等一陣子，但一些新創公司和科技巨擘已經率先提供5G應用，讓大家一窺未來火爆發展。

小米10 Lite快速動手玩！最平價的S765G 5G手機

小米 10 Lite 定位為 5G 中高階手機， 採用高通 Snapdragon 765G 處理器，並提供 6GB RAM+128GB ROM、8GB RAM+256GB ROM 兩種規格可選，售價分別是 10,999 元和 12,999 元。

哪款手機CP值最高？ 網狂推「國產這隻」超好用

隨著科技進步，手機是我們生活不可或缺的物品。智慧型手機自上市後，許多品牌都推出不少手機款式，各自都有許多擁護者。一名網友日前在網路上發文詢問有哪隻品牌的手機CP值最高？沒想到此文一出，立刻吸引許多網友來留言。

熱門新聞

小米11跟進取消提供USB充電器 雷軍透露將會構思更合適方式滿足充電需求

一舉超越Qualcomm 聯發科在今年第三季躍居全球最大手機處理器供應商

三星高階定位的真無線耳機Galaxy Buds Pro 將以199美元價格銷售

OPPO可能攜手時尚奢華品牌TOM FORD 合作尺寸更小的卷軸概念手機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。