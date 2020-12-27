OPPO可能攜手時尚奢華品牌TOM FORD 合作尺寸更小的卷軸概念手機

LetsGoDigital網站曝光一組OPPO尚未發表手機圖像，其中顯示OPPO有可能與時尚奢華品牌TOM FORD合作。

此款手機仍以概念機形式設計，並且同樣採用卷軸式設計，但與先前以左右拉伸形式設計不同，此款手機採用上下直向拉伸，同時機身也相對較小。

這樣的設計，顯然與三星推出的Galaxy Z Flip有類似想法，同樣是讓手機在不使用時，維持更小機身，當要使用時候才需要「恢復」成原本尺寸。

▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)

而選擇與TOM FORD合作，預期也是為了進一步吸引時尚市場，同時也藉由皮革、木質、布料等材質呈現時尚質感，另外在機身也加入隱藏式吊飾孔，讓使用者能佩掛吊飾，或是將手機配掛在身上。

目前仍無法確認OPPO是否計畫將此款概念手機變成實際商品，而TOM FORD也未證實是否與OPPO建立具體合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》