小米11跟進取消提供USB充電器 雷軍透露將會構思更合適方式滿足充電需求

日前以「輕裝上陣」形容即將發表的小米11，稍早由小米執行長雷軍證實也會取消附贈USB充電器，讓新機盒裝設計可以更輕薄。

如同蘋果以眾人相對較少使用盒裝隨附的USB充電器，加上預期USB充電器已經隨手可取情況為由，在今年推出的新款iPhone 12系列均取消提供USB充電器，並且讓盒裝設計更輕薄，小米目前也確定會在即將推出的小米11採用相同作法，藉由取消提供USB充電器，讓原廠盒裝可以變得更輕薄，甚至讓運送成本相對降低，同時也能減少運送過程的排碳量。

不過，雷軍額外表示會構思更合適的解決方案，藉此讓使用者依然能方便讓手機充電。

小米預計會在12月28日晚間7點30分揭曉小米11具體細節，日前更預告此款手機將會首發採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，並且將維持一段時間的獨佔使用權。

除了小米跟上蘋果腳步，包含三星在接下來即將推出的旗艦手機Galaxy S21系列，同樣也傳出不會隨盒附上USB充電器，並且讓手機盒裝設計可以更輕薄。

至於在小米11預計採用規格部分，除了將搭載Snapdragon 888處理器，預期會區分標準版與Pro版兩種規格，其中小米11將採用雙側曲面、開孔設計的螢幕規格，小米11 Pro則會基於小米11的螢幕設計，額外採用四面曲面設計，同時也讓解析度提高至2K規格，兩者均支援120Hz畫面更新率，以及10位元色顯示效果。

而記憶體則會採用12GB容量，背面主相機模組則會採用矩陣排列，而小米11 Pro更搭載100W以上的有線快充，另外也將搭載harmon kardon音效規格。

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