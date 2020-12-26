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繼續使用Touch ID？蘋果仍可能推出大尺寸螢幕的新款iPhone SE

聯合新聞網 / 楊又肇

今年推出以iPhone 8為基礎打造的新款iPhone SE，並且接續推出小尺寸設計的iPhone 12 mini後，市場原本認為蘋果未來將會以iPhone 12 mini作為日後入門定位機種，但相關消息仍指稱蘋果計畫接續推出新款iPhone SE，並且有可能以iPhone 8 Plus作為設計基礎。

其實先前也曾傳出蘋果將推出大尺寸螢幕設計的iPhone SE，似乎準備讓入門等級機種也能有不同尺寸選擇，但在今年實際推行產品，卻僅推出以iPhone 8為基礎打造的新款iPhone SE，並未同步推出大尺寸螢幕規格產品。

而從目前市場對於iPhone 12 mini倍感興趣，但卻未能具體反應在實際銷量的情況來看，顯示許多消費者已經開始習慣大尺寸螢幕使用模式，尤其越來越多人習慣以手機關看影片、透過手機進行互動，即便不少人對iPhone 12 mini的設計讚譽有加，最終卻仍選擇螢幕尺寸更大的iPhone 12，甚至是iPhone 12 Pro Max。

因此蘋果若接下來仍計畫推出新款iPhone SE，確實有可能進一步增加螢幕尺寸設計，並且以更親民市場吸引消費者加入使用iPhone產品。

至於在規格部分，未來新款iPhone SE預期還是會維持使用Touch ID，同時背面相機有可能加入雙鏡頭模組，處理器則預期會採用與iPhone 12系列相同的A14 Bionic規格。

預期採用大尺寸螢幕設計的新款iPhone SE推出後，既有iPhone 8為基礎打造的iPhone SE依然會在市場維持銷售，藉此讓消費者能有更多選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPhone SE

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