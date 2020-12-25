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手機不慎落海…釣客兩週後原地找回 網友直呼：奇蹟般重逢

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名釣客日前手機不慎落海，沒想到竟然在兩週後成功在原地尋回。圖擷取自twitter
日本一名釣客日前手機不慎落海，沒想到竟然在兩週後成功在原地尋回。圖擷取自twitter

成語「大海撈針」形容物品目標難尋，畢竟海水廣闊、流動性高，一旦什麼東西掉到海中，要找回來還真的不容易。不過最近卻有日本網友分享，表示他隨身物品掉到海中，竟又幸運失而復得的經驗。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「カーター」日前在海邊釣魚。當時他把手機放在上半身口袋，但途中卻不慎滑落，手機整隻掉到海中。由於海面水流頗為激烈，且還有泥沙阻擋視線，因此他雖然當下嘗試想打撈，但忙了幾個小時仍一無所獲。他只好沮喪地在twiiter上PO文表示「資料郵箱帳號都沒了」。

然而就在兩週後，他和朋友重回原地釣魚時，卻發現海上漂浮著一個不明物體。仔細一看，赫然發現就是當初自己弄丟的手機，讓他趕緊將手機打撈上岸。雖然機身因為泡水而無法啟動，但起碼記憶卡還在，可望能找回過去留存的舊資料。

網友兩週後重回原地釣魚，發現海上有不明物體漂浮，沒想到竟然就是自己丟失的手機。圖擷取自twitter
網友兩週後重回原地釣魚，發現海上有不明物體漂浮，沒想到竟然就是自己丟失的手機。圖擷取自twitter

這失而復得的過程，讓許多網友紛紛讚嘆「真的是之前掉的那隻？居然還有這種事」、「在同一地點找到嗎？太神啦」、「奇蹟的重逢」。也有網友打趣說「其實它是到水中產卵啦，現在回來了」、「仔細看『它』其實長大了幾公分喔」。

日本 智慧型手機

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