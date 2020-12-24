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小米10 Lite快速動手玩！最平價的S765G 5G手機

聯合新聞網 / T客邦
小米 10 Lite 共有三款顏色可選，分別是極光藍、夢幻白、宇宙灰，我們拍攝的為前兩色：極光藍和夢幻白。
小米 10 Lite 共有三款顏色可選，分別是極光藍、夢幻白、宇宙灰，我們拍攝的為前兩色：極光藍和夢幻白。

小米今年上半年推出小米 10 Lite，台灣等待許久終於能買到這款手機。

小米 10 Lite 定位為 5G 中高階手機， 採用高通 Snapdragon 765G 處理器，並提供 6GB RAM+128GB ROM、8GB RAM+256GB ROM 兩種規格可選，售價分別是 10,999 元和 12,999 元。

6.57 吋 AMOLED 大螢幕

小米 10 Lite 5G 採用 6.57 吋 AMOLED TrueColor 螢幕，表面覆蓋康寧第五代大猩猩玻璃，螢幕支援 HDR 10+ 高動態範圍顯示，亮度在一般狀況下為 430nits，最大亮度則可達 600nits，在日常操作下這樣的螢幕亮度還算足夠，不過如果是在大太陽的戶外亮度就稍嫌不足，特別是在拍照取景的時候，需要調整一下螢幕角度比較能看清楚取景內容。

6.57 吋 AMOLED 水滴螢幕，水滴處為 1600 萬畫素前鏡頭。
6.57 吋 AMOLED 水滴螢幕，水滴處為 1600 萬畫素前鏡頭。

底部為 Type-C 連接埠，旁邊為 SIM 卡槽和揚聲器，頂端有 3.5mm 耳機孔。
底部為 Type-C 連接埠，旁邊為 SIM 卡槽和揚聲器，頂端有 3.5mm 耳機孔。

機身右側為音量鍵和電源鍵。
機身右側為音量鍵和電源鍵。

中高階 5G 硬體配置

今年有多款採用高通 Snapdragon 765G 處理器的手機在台灣上市，小米 10 Lite 5G 也是其中一款，支援 n1、n3、n28、n78 等台灣 5G 頻段，涵蓋台灣五大電信的 5G 支援範圍，現階段支援 5G 單卡或是 4G+4G 雙卡雙待，未來將會透過 OTA 的方式支援 5G+4G 雙卡雙待。

小米 10 Lite 5G 規格列表

透過安兔兔跑分得到 328,581 分，和其他採用 Snapdragon 765G 處理器的手機差不多。

1600 萬畫素自拍前鏡頭

小米 10 Lite 的相機配置還不錯，前鏡頭為 1600 萬畫素自拍相機，具備 AI 功能，可以自動美肌讓自拍時皮膚看起來比較好，也有 AI 美妝、影棚光效、人像模式等等功能。

實際上自拍效果真的還滿好的，美肌效果看起來非常自然，好像天生皮膚就是這麼好的感覺，五官也不會被抹的太平，該有的輪廓也保留著。

四顆主鏡頭

主鏡頭為四顆鏡頭組合，分別是 4800 萬畫素 F/1.79 主鏡頭、800 萬畫素 F/2.2 超廣角鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭以及 200 萬畫素微距鏡頭，具備 AI 功能，拍攝時開啟 AI 拍照選項，手機會自動調整拍照畫面，讓拍攝成果看起來更為鮮艷，藍天更藍、紅花更紅、綠葉更綠，不過在主體有人的時候不建議開啟 AI 拍攝，這樣皮膚容易變得過紅或是過於古銅色，看起來會稍微有點不自然。

超廣角鏡頭實拍

小米 10 Lite 配有 800 萬畫素的超廣角鏡頭，可以拍攝 120 度超廣角照片，在拍攝超廣角照片時，畫面變形控制處理得還不錯，四個邊角不會有很明顯的變形出現，不過照片畫質表現比較鬆散些，顯色也沒有主鏡頭來得鮮豔，在拍攝像是藍天白雲這樣比較明亮的場景時照片寬容度稍嫌不足，但做為一般旅遊紀錄或是生活拍攝也還算夠用了。

超廣角鏡頭拍攝
超廣角鏡頭拍攝

主鏡頭拍攝
主鏡頭拍攝

2x 數位望遠拍攝
2x 數位望遠拍攝

超廣角鏡頭拍攝
超廣角鏡頭拍攝

主鏡頭拍攝
主鏡頭拍攝

2x 數位望遠拍攝
2x 數位望遠拍攝

人像模式實測

切換人像模式後，畫面會出現模擬相機光圈 F1 至 F16 的景深效果，只要調整想要的背景模糊程度後就可拍了，實際測試在設定光圈 F4 至 F16 拍起來的效果都還滿自然的，F1 至 F4 背景會太過模糊，只適合真的要完全模糊背景時使用，且在 F1 至 F4 的模擬光圈拍攝時，取景畫面也會跟著模糊，主體輪廓會變得沒那麼清楚，得要拍完照之後才能確定主體輪廓是否清晰。

除了人像之外，物品也可以套用景深模式。
除了人像之外，物品也可以套用景深模式。

人像模式下的照片不只可以改變背景模糊的程度（虛化強度），也可以套用不同的影棚光效，讓照片看起來有種在攝影棚打光拍攝的感覺。

也可以套用不同的背景光斑樣式。
也可以套用不同的背景光斑樣式。

更多主鏡頭實拍

小結：最平價的 S765G 手機

來到 2020 年，小米仍然不改其本色持續推出平價機種，以採用 Snapdragon 765G 處理器的手機來說，小米 Lite 5G 是台灣上市機種中數一數二平價的，6GB RAM+128GB ROM 版本只要 10,999 元，對於想要嘗試 5G 網路的人這是款比較無負擔的入手機種。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 自拍 小米 小米手機 四鏡頭 開箱 5G

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