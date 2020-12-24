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哪款手機CP值最高？ 網狂推「國產這隻」超好用
隨著科技進步，手機是我們生活不可或缺的物品。智慧手機自上市後，各品牌推出不少手機款式，各自有許多擁護者。一名網友日前在網路上發文詢問有哪隻品牌的手機CP值最高？此文一出，立刻吸引許多網友留言。
一名網友日前在PTT閒聊版上發文，表示自己使用紅米NOTE 8 PRO一年多覺得非常好用，不但有快速充電、雙卡，相機畫質也不錯，物美價廉。然而這隻手機最近壞掉要看新手機，因此發文希望有網友能分享CP值高的手機。
此文一出，許多網友紛紛留言ASUS的5Z意外的好用，非常推薦，「5Z」、「目前我也覺得是5z，以前用小米小問題真的多」、「5Z，2018年6月買來粗用到現在，沒送修過」、「5Z，2018年6月買來粗用到現在，沒送修過」、「5Z真的好用CP值又高」、「5Z真的不錯，我還買了兩隻」、「5Z讚讚」「5Z，用到現在都不頓，神，電池也很耐」、「5Z，騎車不小心弄掉，不然還想再戰二年」、「5Z+1」、「5Z，我個人使用拍照屌打唉鳳」。
除此之外，也有網友推薦不同品牌的手機，「IPhone 6S，一堆人還在順順用」，「ASUS L1」，「 Iphone 6S，若非手殘摔壞還能撐更久」，「ZF3，剛推出我就購入用到現在還能用」，「Sony Xs用4年」，「Iphone7用了五年」，「ZF3真心不騙」，「Samsung S2 S3都用很久」，「N8P真的順」。
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