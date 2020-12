一加展示第二款概念手機 將電致變色技術用於背蓋設計

今年初在CES 2020展示以電致變色技術隱藏相機鏡頭的概念手機「OnePlus Concept One」之後,一加 (OnePlus)再次將相同技術套用在手機背蓋設計,藉此打造第二款概念手機「OnePlus 8T Concept」。

透過電致變色技術 (Electrochromic)運作特性,讓手機背蓋能依照電壓變化,讓背蓋玻璃下的金屬氧化物材質隨著變色,讓使用者能透過背蓋顏色變化識別是否有來電,或是有即時訊息等。

甚至,一加也構思如果能配合雷達模組偵測使用者浮空手勢,不僅能將手機來電關閉,或是切換下一首播放音樂,同時也能藉由背蓋呈現顏色顯示當前操作結果,甚至也能配合呼吸節奏呈現不同顏色顯示風格。

而第二款概念手機「OnePlus 8T Concept」本體就是一加日前揭曉的OnePlus 8T,只是在背蓋設計做了變化。同時,一加更說明此概念設計源自內部包含深圳、台北、紐約、印度團隊成員一同打造,但並未透露此款概念手機是否會順利進入市場銷售。

The OnePlus 8T is an amazing overall smartphone, but we’re always exploring cool new technologies—not necessarily to bring to market, but just to see what else is possible. Check out our latest experiment: the Concept 8T. pic.twitter.com/jmJMVcyBMT