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一加展示第二款概念手機 將電致變色技術用於背蓋設計

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初在CES 2020展示以電致變色技術隱藏相機鏡頭的概念手機「OnePlus Concept One」之後，一加 (OnePlus)再次將相同技術套用在手機背蓋設計，藉此打造第二款概念手機「OnePlus 8T Concept」。

透過電致變色技術 (Electrochromic)運作特性，讓手機背蓋能依照電壓變化，讓背蓋玻璃下的金屬氧化物材質隨著變色，讓使用者能透過背蓋顏色變化識別是否有來電，或是有即時訊息等。

甚至，一加也構思如果能配合雷達模組偵測使用者浮空手勢，不僅能將手機來電關閉，或是切換下一首播放音樂，同時也能藉由背蓋呈現顏色顯示當前操作結果，甚至也能配合呼吸節奏呈現不同顏色顯示風格。

而第二款概念手機「OnePlus 8T Concept」本體就是一加日前揭曉的OnePlus 8T，只是在背蓋設計做了變化。同時，一加更說明此概念設計源自內部包含深圳、台北、紐約、印度團隊成員一同打造，但並未透露此款概念手機是否會順利進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 深圳 手機 一加

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