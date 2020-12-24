小米10T、10T Pro終於登台 接下來還會引進入門款10T Lite

日前終於恢復在台銷售手機產品後，小米再次宣布於台灣市場引進今年9月底公布的小米10T與小米10T Pro。

不過，因為同樣採由新光保全旗下子公司新誼整合科技代理銷售，因此兩款新機同樣不會透過小米台灣通路銷售。

至於建議售價部分，小米10T將以新台幣13999元價格銷售，分別推出宇宙黑與月光銀兩款配色，預計從12月28日起在中華電信、遠傳電信、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活與friDay購物在內通路銷售，首波購買再送小米手環5。

而小米10T Pro則將以新台幣15999元銷售，預計在明年1月中下旬開放預購，預計推出宇宙黑與極光藍兩款配色。

此外，小米也透露先前同步推出的小米10T Lite，預期會在明年1月底左右推出，同時日前預告首發搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器的小米11，日後也有機會引進台灣市場。

小米10T與小米10T Pro聯袂登台

這次宣布引進台灣市場的小米10T與小米10T Pro，均採用支援可動態調整的144Hz AdaptiveSync顯示技術，採用開孔設計的6.67吋螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，以及支援33W有線快充的5000mAh電池電量。

其中，在台銷售的小米10T採用8GB記憶體，搭配128GB儲存容量，相機則採用2000萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭在內的主相機設計。

小米10T Pro則採用8GB記憶體，搭配256GB儲存容量，視訊鏡頭同樣採2000萬畫素規格，主相機鏡頭則區分支援4合1像素合併的1億800萬畫素廣角鏡頭，以及同為1300萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭組合。

相機部分均加入全新動態攝影功能，讓使用者能以六種不同的長曝光模式，在任何情況下均能捕捉諸如「穿梭人群 (Moving crowd)」、「浪漫星軌 (Star trails)」，或是「魔法分身 (Photo Clones)」在內影像拍攝模式。

在定時連拍 (Timed burst)功能則增加可連續拍攝多張間隔時間的照片，也可以將照片轉換為影片，並且加入賽博龐克、黑金濾鏡與黑冰濾鏡三種新濾鏡效果，而「魔法分身」則可在錄影過程拍攝兩個自己，「前後雙景」功能則可利用手機的前後鏡頭同時錄影。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》