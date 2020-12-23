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第一款搭載Snapdragon 888處理器的手機 小米11確定12月28日揭曉
小米執行長雷軍證實，將在12月28日當天揭曉新款旗艦手機小米11，同時也預告新機將以「輕裝上陣」形式亮相。
而「輕裝上陣」的形容，似乎意味新機重量將更輕薄，其中有不少原因在於採用以三星5nm製程打造的Snapdragon 888處理器有關，讓手機耗電、散熱需求相對減少，因此可讓手機整體厚度、重量均大幅降低。
同時，相比其他手機業者，小米將成為第一個宣布推出搭載Snapdragon 888處理器應用產品的手機品牌。依照先前雷軍說明，小米11將會搭載眾多創新技術與應用功能，預期會有不少源自Qualcomm新款處理器特性的設計。
除了小米，包含realme、vivo、華碩、聯想、夏普、LG等手機品牌也均準備推出應用Snapdragon 888處理器的旗艦手機，而在小米11確定會在12月28日正式亮相後，預期三星接下來也會很快揭曉旗下新款旗艦手機Galaxy S21系列。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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