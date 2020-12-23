realme X7 Pro與realme 7 5G在台推出 搭載聯發科天璣系列處理器

繼日前在台引進realme X50系列後，realme今日 (12/22)再次宣布推出兩款搭載聯發科天璣系列處理器的5G連網手機，分別是realme X7 Pro與realme 7 5G，前者採用天璣1000+處理器，後者則採用天璣800U處理器。

realme同時說明，預計明年內實現全系列在台推行產品對應5G連網功能目標，並且讓5G連網手機價格帶到新台幣萬元以下。

在先前預告消息裡，realme更宣布由《怪獸電力公司》動畫角色設計師Mark A. Walsh跨刀設計，以呼應品牌的黃色皮膚，以及討喜貓形外觀與啤酒肚身型，配戴一副前衛的黑色鐳射眼鏡，藉此詮釋realme品牌精神，並且藉此拉近與消費者之間互動距離。

配合此次新機在台上市，更宣布推出全球限量800隻realmeow潮玩公仔，並且在每隻公仔腳上標示限量編號，同時realme透露未來將陸續推出realmeow相關周邊與訂製款手機和AIoT類產品。

此次在台推出的realme X7 Pro，將搭載聯發科天璣1000+處理器，成為台灣第一款搭載此款處理器的5G連網手機，並且採用三星Super AMOLED柔性螢幕，支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控採樣率，本身則搭載4500mAh電池容量，支援50W SuperDart超級閃充，僅需40分鐘即可充滿電量，而在超級省電模式，即使電量只剩下5%，也能可持續使用LINE聊天82分鐘時間。

相機部分則採用3200萬畫素視訊鏡頭，並且採用6400萬畫素、SONY IMX686感光元件的廣角鏡頭，總計採用4鏡頭設計的主相機模組，支援個人化調節ISO的超級夜景4.0拍攝功能與快門專業模式，另外更添增夜景濾鏡功能，包含現代、火熱及賽博龐克3種風格，並且支援超級夜景錄影、人像留色錄影及電影模式，同時具備UIS MAX錄影超級防手震功能。

而realme 7 5G則搭載聯發科天璣800U處理器，搭配支援120Hz畫面更新率及180Hz觸控採樣率的6.5吋螢幕，以及支援反向充電的5000mAh電量設計，本身則支援30W Dart閃充，充滿電量僅需65分鐘。

相機部分則搭載1600萬畫素視訊鏡頭及4800萬萬畫素後置四鏡頭，同樣支援超級夜景模式與支援UIS MAX超級防手震的錄影功能。

realme X7 Pro 8GB記憶體+256GB儲存容量版本將推出C位色、星宇黑和幻夢白三款配色，建議售價為新台幣14990元，預計在12月24日上午10點開放銷售，當日購機將加贈realme Buds Wireless Pro耳機。

realme X7 Pro 8記憶體+128GB儲存容量版本則推出星宇黑和幻夢白兩款配色，建議售價為新台幣13990元，預計於1月1日全通路陸續開賣。

除此之外，realme網路商店更獨家推出《Happy Meow Year組合》，內容物包含realme X7 Pro (8GB記憶體+256GB儲存容量) C位色，以及realmeow潮玩公仔，原價新台幣18289元，限定價只要14990元，全台限量10組，將於1月1日上午10點開放銷售。

至於realme 7 5G則分別推出青出於藍 (綠)、破曉之光 (藍)兩款配色，建議售價為新台幣9990元，將於1月1日全通路陸續開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》