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Reno 5 Pro+即將揭曉！透過Sony新款感光元件提升影片拍攝亮度、清晰度

聯合新聞網 / 楊又肇

近期對外揭曉Reno 5系列手機時，OPPO還保留一款準備在12月24日推出、搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器的Reno 5 Pro+，稍早更確認此款手機將率先搭載與Sony合作的高階感光元件IMX766，預期將對應5000萬畫素解像能力。

除了對應更高解像能力，Reno 5 Pro+將另外搭載1600萬畫素超廣角鏡頭，以及1300萬畫素長焦鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，構成四鏡頭組合的主相機模組。

而在相機功能，OPPO更強調藉由搭載Sony IMX766感光元件，將可在低光環境透過新款月光夜景演算法拍攝清晰影片，整體拍攝影像亮度約可提高74.4%，清晰度相對提升33.7%，同時可配合雷射對焦輔助精準對焦效果。

從OPPO目前公布圖像顯示，Reno 5 Pro+採用與Reno 5系列相仿外觀設計，但背後相機模組則明顯不同，機身區分月夜黑與「星河入夢」漸變色彩設計，視訊鏡頭為3200萬畫素，搭載4500mAh電池容量，同樣支援65W快充。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO Sony

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