三星證實在1月12日揭曉新款處理器 預期就是Exynos 2100

三星稍早藉由影片內容暗示準備推出新款Exynos處理器,隨後更證實將會在1月12日公布新消息,預期準備揭曉對應新款旗艦手機Galaxy S21系列手機使用的Exynos 2100。

在先前說法中,三星預期藉由新款Exynos 2100系列處理器與Qualcomm日前推出的Snapdragon 888處理器抗衡,其中預期也採用與Arm合作的Cortex-X1 CPU設計,並且讓運作時脈提升至2.91GHz,另外搭配三組運作時脈為2.81GHz的Cortex-A78 CPU,以及四組運作時脈為2.21GHz的Cortex-A55 CPU,藉此構成「1+3+4」叢集配置,至於顯示效能則是採用Mali-G78 GPU。

至於在連網功能方面,預期也會比照日前在中國市場發表的Exynos 1080處理器,同樣加入支援毫米波連接頻段,並且支援Wi-Fi 6E連接功能,另外也會支援HWB超寬頻技術,藉此對應諸多物聯網應用服務。

而新款Exynos 2100系列處理器,預期將會用在即將在1月14日推出的新款旗艦手機Galaxy S21系列。

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru

