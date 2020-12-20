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更多疑似Galaxy S21系列手機 外觀與價格資訊曝光

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷取自@evleaks)
(圖／擷取自@evleaks)

在三星開始透露準備推出下一款結合Galaxy Note系列使用體驗的手機產品的同時，坊間開始有越來越多關於Galaxy S21系列手機消息傳出，除了不久前才由@evleaks透露Galaxy S21系列手機對應配色，就連疑似定價資訊也已經曝光。

依照91mobiles網站取得資訊，表示Galaxy S21 128GB儲存容量版本售價為849歐元，Galaxy S21+ 128GB儲存容量版本售價為1049歐元，而256GB儲存容量版本則是1099歐元，Galaxy S21 Ultra 128GB儲存容量版本則採1399歐元售價。

另外，由丹麥配件業者Kvadrat針對Galaxy S21打造的保護殼也一同曝光，其中採用紫色設計，似乎也呼應此次三星主打配色為紫色的消息。

(圖／擷取自@evleaks)
(圖／擷取自@evleaks)

(圖／擷取自91mobiles網站)
(圖／擷取自91mobiles網站)

先前就有不少說法指稱三星計畫在明年初公布旗艦手機Galaxy S21系列，而相關消息更進一步指出具體時間將會是明年1月14日 (美國當地時間)，同時也有相關手機影像流出，其中顯示新機將採用全新相機模組設計，同時也會採用混色設計讓相機模組與手機配色形成撞色風格。

至於此次主打配色似乎將是「魅影紫 (Phantom Violet)」，並且同步推出包含黑色、白色與金色在內基本配色選項。

至於規格差異部分，Galaxy S21與Galaxy S21+似乎都是採用6.2吋平面形式的AMOLED螢幕設計，處理器則預期搭載三星即將推出的Exynos 2100，或是Qualcomm Snapdragon 888，同樣會因為連網頻段等需求在不同地區採用不同規格處理器，至於背面相機則採用1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素遠距鏡頭。

但目前還無法確認Galaxy S21與Galaxy S21+具體差異，但後者在機身配色似乎就少了金色選項，其他部分預期還會包含相機規格等不同。

而Galaxy S21 Ultra則傳將搭載LTPO背光技術設計的6.8吋AMOLED螢幕，同時也會加入Galaxy Note系列機種使用功能，而背面相機鏡頭數量也明顯增加，其中可能加入潛望式變焦鏡頭設計。

目前三星並未證實新款旗艦手機是否就是在1月14日揭曉，但包含三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文內容，以及Exynos處理器暗示新品，顯然都暗示三星即將發表新款手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

面相 丹麥

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