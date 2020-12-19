iOS 14.3版本加入ProRAW選項 新北耶誕城實際拍攝體驗

在稍早釋出的iOS 14.3版本更新中，蘋果正式在iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max的相機功能加入ProRAW拍攝選項，讓使用者能以DNG線性格式紀錄拍攝更豐富的影像資訊，並且方便使用者後續透過iOS作業系統內的照片App，或是第三方App進行編輯。筆者也趁著近期天氣較好，選擇在板橋新北耶誕城進行測試拍攝，藉此體驗透過iPhone 12 Pro Max使用ProRAW選項進行拍攝效果。

依照蘋果先前說明，在iPhone系列的相機功能設計，均秉持讓使用者透過最簡單操作即可拍攝清晰、漂亮影像的想法，因此在今年推出的iPhone 12系列也是持續這樣的設計，配合A14 Bionic處理器運算效能，在簡單操作相機過程中快速完成複雜影像運算，並且呈現最佳拍攝效果。

不過，如同先前釋出的Deep Fusion拍攝功能可以捕捉更多影像細節，蘋果此次打造的ProRAW拍攝選項，則是讓拍攝影像可以藉由RAW檔案特性，透過蘋果本身相機App與A14 Bionic處理器運算效能，在短時間內完成紀錄完整影像資訊，進而可透過蘋果或第三方App進行更具彈性的後製編修。

▲要開啟或關閉的話，必須透過設定選項中的相機，並且在格式選項開啟ProRAW功能

相比一般模式拍攝會以高壓縮形式保存檔案，雖然可以減少佔據儲存容量，並且保留一定可接受的畫質表現，但如果要進行後製調整的話，可能就會因為原始檔案已被壓縮關係，導致調整彈性相對會有侷限。

雖然過去已經有不少第三方App已經支援讓iPhone拍攝RAW檔案，並且能配合後製彈性調整影像細節，但在影像拍攝過程的演算法可能就不比蘋果調整效果。而在此次推出的ProRAW拍攝選項，則藉由DNG線性格式儲存完整影像資訊，並且能發揮RAW檔案般的調整彈性，同時也能讓影像可藉由蘋果配合A14 Bionic處理器調整的相機功能進行紀錄。

藉由在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max搭載的A14 Bionic處理器，以及iOS 14的相機App功能，讓使用者能配合預設降噪與多幀曝光調整，在無快門延遲情況下完成紀錄影像，並且在後續透過ProRAW檔案紀錄特性，可以有更多時間透過後製調整影像色彩與白平衡等數值。

雖然平均單一檔案大小會增加至25MB左右，但是對於設計者而言，將能更輕鬆地利用iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max紀錄影像，以及完成後續調整需求。而對一般使用者來說，同樣也能透過此拍攝選項紀錄更完整影像內容，例如在昏黃、光亮度較低的環境拍攝時，即可更容易透過後製方式將影像色溫等調整為最合適表現，但記得要將ProRAW選項再次關閉，避免過度佔用手機儲存容量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》