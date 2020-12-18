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iOS 14.3全新Apple ProRAW功能上線 攝影師第一手實測：厲害！

聯合新聞網 / INSIDE
Eric 使用 Apple ProRAW 拍攝並經由第三方 app 編輯
Eric 使用 Apple ProRAW 拍攝並經由第三方 app 編輯

多次獲得 iPPA 肯定的攝影師 Paddy 表示 Apple ProRaw 為後製編輯帶來極大的寬容度，在拍攝樣張部分原圖中有曝光不適當的地方，都仍然能夠在後期拉回來，相當厲害！

iOS 14.3 已經在日前更新並增加全新 Apple ProRAW 功能，Apple ProRAW 支援在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上的攝影，在今年 iPhone 發表會登場的全新功能，再次把蘋果手機帶往更專業的定位，iPhone 一直以來能夠支援 RAW 圖像，第三方App 可以實現，但這是要放棄內建相機 App 拍攝標準圖像既有的強大運算能力，現在 ProRAW 格式，將 Apple 圖像處理的運算優勢與 RAW 檔的後期處理更靈活結合。

Apple ProRAW 如何運作？

Apple ProRAW 是由蘋果針對 iPhone 所推出的線性 DNG 格式，可紀錄照片原始 RAW 12 Bit 檔案，讓照片保留最原始檔的資訊、細節、動態範圍，在透過後期製照片時，擁有有更大彈性的修圖範圍，曝光和白平衡等調整。

iPhone 12 Pro 相機 App 中原生支援 Apple ProRAW，在擁有 RAW 格式的控制力下活性，能體驗到 Apple 運算攝影功能的強大。蘋果表示，透過重新建構的圖像 pipeline，將中央處理器、圖形處理器、圖像信號處理器和神經網絡引擎所做的各部分處理，合併為一個新的深度影像檔案。

Apple ProRAW 實現多幀圖像處理與計算攝影的優勢，像是深度融合和智慧型 HDR，且在四個相機全部具備，在拍攝時完成，沒有快門延遲。可以利用預設的降噪和多幀曝光調整，並能省下更多時間來微調色彩和白平衡。

專業攝影師：為後製帶來更高的寬容度

對於專業攝影師來說，實測起來如何呢？蘋果找來中國攝影師張雨 Eric Zhang 以及台灣攝影師 Paddy 趙培均使用 Apple ProRAW 拍攝，並經由第三方 app 編輯的攝影作品。

Paddy 表示 Apple ProRaw 為後製編輯帶來極大的寬容度，在拍攝樣張部分原圖中有曝光不適當的地方，都仍然能夠在後期拉回來，相當厲害。

Eric 使用 Apple ProRAW 拍攝並經由第三方 app 編輯
Eric 使用 Apple ProRAW 拍攝並經由第三方 app 編輯

調整前
調整前

調整後
調整後

照片編輯前
照片編輯前

編輯後
編輯後

編輯前
編輯前

編輯後
編輯後

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 蘋果 iPhone 相機

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