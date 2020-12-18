vivo確定與蔡司合作 將取得T*鍍膜、3D PoP散景演算法等技術
vivo日前透露即將推出的X60系列手機將會搭載蔡司鏡頭，稍早更確認與蔡司達成全球戰略協議，雙方將會合作成立影像實驗室，同時也將由蔡司提供旗下T*鍍膜技術，以及3D PoP散景演算法讓vivo手機產品使用。
依照說明，未來vivo將與蔡司合作打造手機鏡頭，預計應用在旗下高階旗艦手機產品。此外，雙方合作也確定包含由蔡司提供旗下T*鍍膜技術及3D PoP散景演算法，讓vivo手機鏡頭能有更好拍攝成效。
雙方預期將能藉由此次合作推動行動拍攝影像技術突破，並且藉由vivo手機市佔加強更多人對蔡司品牌印象。
目前vivo與蔡司首波合作產品就是X60系列手機，但未來是否會將蔡司鏡頭技術應用在非旗艦手機產品，暫時還無法確定。
除了跟vivo達成戰略合作，蔡司過去也與HMD Global、Sony達成合作協議，由蔡司提供其鏡頭設計與T*鍍膜技術，藉此提升手機拍攝成像效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言