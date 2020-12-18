vivo確定與蔡司合作 將取得T*鍍膜、3D PoP散景演算法等技術

蘋果今年一口氣發表四款iPhone 12，且螢幕尺寸也從「大到小」通包，從 6.7吋的iPhone 12 Pro Max到最小的5.4吋iPhone 12 mini。然而，雖然大家都看好大尺寸的Pro Max，但是各方對於iPhone 12 mini的看法兩極，有些人認為小尺寸手機依然有市場，但也有人認為現在已經沒有人想要用小尺寸手機了。

2020-12-17 10:49