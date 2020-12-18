Qualcomm與Google深度合作 確保Android裝置安全性更新長達4年

Google在今年已經開始要求OEM硬體廠商必須加入分區設計，讓裝置在未來升級Android作業系統版本時，能以更快速率進行升級，藉此改善版本碎片化問題。而在處理器產品與Android有高度整合的Qualcomm，稍早也宣布將與Google深入合作，讓採用Qualcomm處理器產品的硬體裝置可以更快獲得新版Android作業系統升級，並且確保至少4個版本升級與長達4年的安全性更新。

而第一款對應此項合作的處理器產品，就是近期對外公布的旗艦處理器Snapdragon 888，同時此項合作也列入Google提出的Project Treble項目內，預期讓更多採用Qualcomm處理器的Android裝置可以加快版本升級速度。

不過，如果依照先前Google規劃來看，除了Qualcomm之外，預期還會與三星、聯發科在內處理器業者合作，藉此縮短眾多Android裝置作業系統更新所需時間。

依照先前說法，Google表示許多Android裝置遲遲無法快速獲得版本升級的原因，除了卡在OEM廠商客製化設計差異、電信業者在地服務支援，有更多原因則在於處理器涉及系統層面問題，因此先前便提出Project Treble架構設計，將Android作業系統拆分成不同模組，讓處理器業者、OEM廠商、電信業者能針對各自著重項目進行更新，並且能讓Google針對裝置端的Android作業系統核心部分進行升級，藉此加快版本更新速度。

甚至在新版Android 11裡，Google更要求OEM硬體廠商採取分區更新設計，同時也計畫讓更多Android內部元件可拆分更新，並且讓作業系統核心層能以A/B區塊形式更新，使裝置在一般情況下能以A區塊核心層運作，同時可在不影響執行使用情況下更新B區塊核心層，當完成更新即可直接取代A區塊核心層，藉此讓作業系統版本能以更快速度更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》