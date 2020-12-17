iPhone 12 mini破三年來首週銷售最差紀錄 問題出在不夠便宜？

蘋果今年一口氣發表四款iPhone 12，且螢幕尺寸也從「大到小」通包，從 6.7吋的iPhone 12 Pro Max到最小的5.4吋iPhone 12 mini。然而，雖然大家都看好大尺寸的Pro Max，但是各方對於iPhone 12 mini的看法兩極，有些人認為小尺寸手機依然有市場，但也有人認為現在已經沒有人想要用小尺寸手機了。

根據市場研究機構Wave7 Research 指出，就銷量而言，iPhone 12 mini 並沒有引起多少的轟動，是四款新機中銷售「最疲軟」的一款。在發售的第一個月中，iPhone 12 mini 僅佔各大電信商銷售額的 4% 至 5%。

而與過去的iPhone首週銷售成績相比，iPhone 12 mini 是過去三年裡上市首週銷量最慘的 iPhone，甚至要買小尺寸手機的話，人們寧可買今年上半年發表的第二代iPhone SE。而相較之下，6.1吋螢幕雙鏡頭的iPhone 12，則是目前於美國三大主要電信商銷量最佳的熱夯機款，整體銷售額佔比約達24至33％左右。

另外一家分析機構 Flurry Analytics 也同意上述觀點：「到目前為止，iPhone 12 mini 是最不受歡迎的 iPhone 12，也是過去三年上市中最不受歡迎的 iPhone。」

另外他們也認為，iPhone 12 mini的另一個問題可能是不夠便宜：「只要比iPhone 12 mini 多花 100 美元，就可以得到螢幕尺寸大 24%以及續航力更強的iPhone 12，對消費者來說顯然更有吸引力。」

報告最後指出，iPhone 12 mini解釋了人們真正想要的，到底是一台小螢幕的iPhone，或是便宜的iPhone。當然，更好的是兩者兼具。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》