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mmWave毫米波才是「真5G」？跟5G又有什麼關係？

聯合新聞網 / INSIDE
路透
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隨著各大電商紛紛開通 5G 服務，台灣也正式進入 5G 時代，但讀者們是不是聽過有人宣稱「毫米波」才是真 5G？

隨著各大電商紛紛開通 5G 服務，台灣也正式進入 5G 時代，但讀者們是不是聽過有人宣稱「毫米波」才是真 5G？沒錯，很多人認為 24GHz 以上的高頻段才算跟 4G 有所差距。今天在高雄媒體工作坊上，高通的魏永彬博士親自介紹什麼是 mmWave 毫米波。

從科學定義上波長短於超高頻（SHF）的電磁波都可以稱得上毫米波，但我們口中 5G 無線通訊的毫米波，則是 3GPP 在規劃 Rel-15 標準時，定義 24GHz 以上電磁波為毫米波（現在各國主流應用都在 6GHz 以下的 SUB-6），而現在 5G 毫米波也有三個主流區段：24-28GHz、37-49GHz、64-71GHz。

所以理論上毫米波傳輸速度當然會比 SUB-6 快很多，魏永彬博士也介紹用高通 Snapdragon 自家裝置測試，毫米波速度硬是可達 SUB-6 的四倍之快。

但相信很多讀者也知道，電磁波基本物理只要波長越長、頻率越低，其物理特性就會越來越像光適合直線傳輸，穿透障礙物與人體的能力反而越低，近而縮短傳輸距離，所以基站架設務必會更密集。

也因此，毫米波目前被業界認為運用在企業內部、表演體育場館、交通樞紐、以及工業互聯網等室內場域比較適合，像高通自己多年來不斷跟美式足球頂尖賽事超級杯場館合作，讓超級杯觀眾在體育場測試 5G 毫米波高速連結。

現場有媒體問，Rel-16 剛通過但 Rel-17 可能會大幅延遲到 2022 年，這點會影響業界部署 5G 毫米波的速度嗎？但魏永彬博士也蠻有自信的回答，Rel-15、Rel-16 目前就很夠用了，Rel-17 晚一點影響並不會太大。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 mmWave 毫米波 5G

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