Qualcomm更新Snapdragon 678處理器 滿足既有4G使用需求

Qualcomm宣布推出新款Snapdragon 678處理器，不過依然維持4G連網功能設計，主要是以2018年推出的Snapdragon 675處理器升級為設計，因此與日前推出的Snapdragon 690處理器定位不同。

Snapdragon 678處理器依然維持8組核心設計的Kryo 460 CPU，搭配Adreno 612 GPU，另外也藉由Hexagon 685 DSP構成Snapdragon AI Engine組態。相比Snapdragon 675處理器，主要差異在於運作時脈提升至2.2GHz，並且讓GPU運作時脈同樣提升，至於處理器一樣是以三星11nm製程技術打造。

連網功能部分則搭載Snapdragon X12 LTE連網數據晶片，最高支援600Mbps下載速度與150Mbps上傳速度，分別對應LTE Cat.12下載與LTEC Cat.13上傳規格，並且支援3CA下載與2CA上傳規格，同時也支援雙SIM以VoLTE通話。

螢幕部分則支援Full HD+解析度、60Hz畫面更新率規格，並且支援最高8GB容量、雙通道配置的LPDDR4或LPDDR4X記憶體，並且支援aptX、aptX HD音訊編解碼，以及QC4+快充設計。

藉由Spectra 250L ISP設計，Snapdragon 678處理器最高可對應單組4800萬畫素攝影鏡頭，或是兩組1600萬畫素相機鏡頭，並且支援零延遲快門與慢動作錄影功能，以及對應5倍混合變焦與人像拍攝模式，錄影功能則最高支援4K@30fps與HEVC格式。

相比Snapdragon 675處理器，此次推出的Snapdragon 678處理器主要還是鎖定現階段仍有不少使用需求的4G連網手機產品市場，但未來Qualcomm預期會慢慢藉由Snapdragon 690處理器，以及後續更新產品，讓主流使用手機產品過渡至5G連網應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》